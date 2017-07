”Szczęśliwy naród, który wielbi Pana” - Jezus na Stadionie

2017-07-01 20:17

mag / Warszawa / KAI

Zawierzmy nasze życie Bogu przez ręce Maryi –Naszej Matki, Opiekunki i Przewodniczki – mówił abp Henryk Hoser. Biskup warszawsko-praski przewodniczył uroczystej Mszy św. w czasie rekolekcji Jezus na Stadionie, które od rana trwają w stolicy. Przebiegają one pod hasłem ”Szczęśliwy naród, który wielbi Pana”. Przez cały dzień uczestnikom spotkania towarzyszy kopia ikony jasnogórskiego wizerunku, który peregrynuje po kolejnych polskich diecezjach. W czuwaniu bierze udział ok. 35 tys. osób.

Przywołując w homilii postać Najświętszej Maryi Panny hierarcha zwrócił uwagę na niezbywalną wartość ludzkiej osoby. – Maryja była Żywą Monstrancją Jezusa Chrystusa, jest arcydziełem Boga- Najdoskonalszym bytem który wyszedł z rąk Stwórcy - powiedział.

Podkreślił, że nie ma ludzi niepotrzebnych, nieudanych, pozbawionych swojego szlachectwa - nawet jeśli jest ono przyćmione przez grzech, zdradę, czy odwrócenie się od Boga. - Jezus nigdy nie odwraca się od człowieka ale jak Ojciec Miłosierny zawsze gotowy jest przyjąć, przywdziewając nowa szatę Synostwa Bożego. Dlatego jesteśmy winni szacunek każdemu człowiekowi w każdej sytuacji życiowej i w każdej fazie ludzkiego istnienia - począwszy od jego poczęcia aż po naturalną śmierć – oświadczył abp Hoser.

Mówił, że człowiekiem niewolno pogardzać, nie wolno nim pomiatać, degradować – nawet kiedy upadł. Trzeba wszystko robić by powstał. Jeśli błądzi, trzeba mu pomóc wskazując drogę prowadząc ku lepszym horyzontom – kontynuował bp warszawsko-praski.

Nawiązując do ewangelicznego opisu cudu w Kanie Galilejskiej podkreślił, że Maryja zawsze prowadzi do Chrystusa mówiąc „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie.- Nie bójmy się realizować Jego woli bo On się nie myli, zna bowiem naszą przyszłość . To co wydaje nam się nie zrozumiałe, co jawi się jako zakręty życiowe które stają w przeciwności do naszych ludzkich ocen czy planów, w Bożych oczach jest jasną drogą. Stąd tak ważne jest nasze zawierzenie się Maryi - podkreślił abp Hoser.

Zwrócił również uwagę, że taka postawa zakład zarówno wiarę jak i wierność . - Niech wyrazem tego będzie strzelista modlitwa „Jezu ufam Tobie” – cokolwiek się dzieje, cokolwiek mnie spotyka oddajmy się Panu – zaapelował abp Hoser przekonując, że Bóg z tego co wydaje się złem wyprowadzi dobro.

Wskazał, że Pan zawsze odpowiada na prośmy człowieka ofiarowując mu więcej niż jest proszony. – On nigdy nie da się prześcignąć w hojności. Zawsze daje więcej niż my Mu ofiarowujemy. Niech będzie to balsam na naszą depresję, zwątpienie, nasze potykanie się na drodze życiowej - zachęcał abp Hoser.

Nawiązując do hasła spotkania ”Szczęśliwy naród, który wielbi imię Pana” prosił by koncentrować się w swoim życiu na Bogu. – Wpatrując się w Jego oblicze będziemy świecić Nim podobnie jak On na Górze Przemienienia stając się tym samy Jego świadkami w tym świecie – zwrócił uwagę bp warszawsko-praski.

Liturgię zwieńczył akt oddania narodu Matce Bożej.

W rekolekcjach 'Jezus na Stadionie' bierze udział ok. 35 tys. ludzi z całej Polski i z zagranicy, które prowadzi w Warszawie katolicki charyzmatyczny kapłan z Ugandy o. John Baptist Bashobora. Spotkanie zwieńczy radosne uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem połączone z modlitwą o uzdrowienie. W całodziennej modlitwie bierze także udział bp Marek Solarczyk, który poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

