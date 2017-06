Sejmowa Komisja Finansów Publicznych ws. SKOK

Obrady wszelkich komisji, a już szczególnie śledczych, budzą ostatnio ogromne zainteresowanie mediów. I zapewne słusznie. Odbyło się jednak posiedzenie komisji, której obrady nie wzbudziły większego zainteresowania dziennikarzy. Mowa o sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która 28 czerwca zebrała się aby wysłuchać przedstawienia przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego informacji w sprawie sytuacji w SKOK-ach. Komisja zebrała się na wniosek posłów Platformy Obywatelskiej. I co?

I nic. To znaczy nie wydarzyło się nic, co nadawałoby się na sensacyjne nagłówki. Spokojne i wyrażane w trosce o stabilność polskiego rynku finansowego wypowiedzi przedstawicieli obu instytucji oraz merytoryczne i wyczerpujące wyjaśnienia zaproszonych przedstawicieli Kasy Krajowej zderzyły się z emocjonalnymi wypowiedziami członków Platformy . Ze strony posłów PO padały słowa wręcz o konieczności likwidacji tego sektora! Domagano się od przedstawicieli ministerstwa i KNF-u potwierdzenia tez o katastrofalnej sytuacji w SKOK-ach. Niedziela dotarła do dokumentu przygotowanego przez Kasę Krajową, który jednak nie został przyjęty przez komisję. Publikujemy go tutaj. Do tematu, obrad komisji, sytuacji SKOK-ów i samego dokumentu wrócimy w „papierowym” wydaniu Niedzieli 16 lipca.

Propozycja Dezyderatu

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są, podobnie jak banki, instytucjami ustawowo upoważnionymi do udzielania kredytów i przyjmowania depozytów. Podobnie jak banki podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a zgromadzone w nich depozyty podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na takich zasadach jak depozyty w bankach. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą przyjmować depozyty i udzielać kredytów tylko w relacjach ze swoimi członkami. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są spółdzielniami. Oprócz nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego, kontroli ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz badania ich sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe podlegają także lustracji i kontroli Kasy Krajowej, w której są obowiązkowo zrzeszone. Kasa Krajowa pełni także funkcje stabilizacyjne w systemie kas i podobnie jak kasy podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

W tej sytuacji z niepokojem należy przyjąć próby wykorzystywania mediów lub, jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji Sejmu, także aparatu państwa w celu ograniczenia zaufania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ataki na system spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym prace powołanej w poprzedniej kadencji Sejmu przez ówczesną Komisję Finansów Publicznych podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych były motywowane politycznie.

Komisja Finansów Publicznych wzywa do zaprzestania motywowanych politycznie ataków na system spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i umożliwienia im normalnego funkcjonowania i przeprowadzania przez nie procesów restrukturyzacji i dostosowania do aktualnego otoczenia prawnego i rynkowego.

