Pod znakiem Świętej Kingi

2017-06-30 10:39

W Starym Sączu trwa rok św. Kingi. Jednym z wydarzeń związanych z 725 rocznicą śmierci księżnej krakowskiej i sandomierskiej, a później Klaryski, organizowanym tuż przed świętem patronki miasta przypadającym 24 lipca, będzie dwudniowy Jarmark Świętej Kingi.

Do tej pory w ramach roku jubileuszowego przygotowano już wystawę "Święta Kinga Patronka Starego Sącza" przy Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, nocny bieg św. Kingi uliczkami miasta, trwają warsztaty malarskie. W ramach tych warsztatów uczniowie ze szkoły artystycznej w w Lewoczy (miasta partnerskiego Starego Sącza) wykonali w eksponowanym miejscu Urzędu Miejskiego w Starym Sączu monumentalną mozaikę. Przedstawia św. Kingę, aniołów, starosądeczan, i charakterystyczną architekturę miasteczka. Całość ma wymiary ok. 2x3 m i naprawdę robi ogromne wrażenie. Mozaika jest inspirowana malowidłami Józefa Raczka. We wrześniu odbędzie się również sympozjum naukowe dotyczące św. Kingi, a organizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

O ustanowieniu w Starym Sączu roku św. Kingi rajcy miejscy zadecydowali już w styczniu. Uchwała przygotowana przez burmistrza, przeszła jednogłośnie.

- Żywa pamięć o zmianie herbu na ten ze św. Kingą, papieskim dekrecie uznającym oficjalnie św. Kingę patronką Starego Sącza, poświęceniu nowego sztandaru gminy z wizerunkiem św. Kingi i przekazaniu go nam przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej sprawia, że ten rok jest dobrym czasem na promowanie życia i dzieła św. Kingi, jej dziedzictwa, jej wpływu na kształt Sądecczyzny, na promowanie miasta św. Kingi - uważa Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.

W uzasadnieniu do uchwały napisano między innymi: Św. Kinga wnosi wielkie bogactwo do kultury polskiej i do kultury europejskiej. Stary Sącz, społeczność starosądecka ze względu na życie i dzieło księżnej krakowskiej i sandomierskiej, są szczególnie zobowiązane do wdzięczności i pamięci o św. Kindze. To tutaj wypełniała swoje życiowe zadanie i powołanie i tutaj zmarła, jako Klaryska w opinii świętości, położywszy wcześniej ogromne zasługi dla rozwoju miasta i całej Sądecczyzny. Św. Kinga od wieków wywierała wpływ na życie miasta. Tak jest do dzisiaj, a ubiegłoroczne wydarzenia dobitnie to potwierdziły. 19 czerwca 2016 roku Święta Kinga stała się oficjalną patronką miasta. Dekret o ustanowieniu św. Kingi wydany 6 stycznia 2016 r. przez Watykan został przekazany władzom Starego Sącza przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. To dzięki św. Kindze do Starego Sącza pielgrzymował św. Jan Paweł II, to pośrednio dzięki św. Kindze w ubiegłym roku w Starym Sączu miał miejsce Diecezjalny Dzień Wspólnoty w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Również oficjalna wizyta w Starym Sączu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, pomnego ogromu tradycji i wartości jakie niesie przesłanie św. Kingi, była mocno naznaczona obecnością naszej Patronki. Św. Kinga jednoczy, daje nam siłę i energię do budowania jedności na poziomie samorządowym, na poziomie lokalnym. W swoim życiu miłość do Boga realizowała między innymi poprzez dbałość o wzrost gospodarczy i poprawę bytu mieszkańców powierzonych sobie ziem i dla nas – samorządowców – jest wzorcem do działania i postępowania. Św. Kinga to wielka tradycja wpisana w polskie chrześcijaństwo, wpisuje Stary Sącz w historię polskiej tożsamości. Jesteśmy jej winni wdzięczność i pamięć.

Oczywiście dzień wspomnienia św. Kingi, to również uroczyste Msze Święte: 23 lipca o godz. 11:00 – suma odpustowa pod przewodnictwem Arcybiskupa Henryka Nowackiego (ołtarz polowy przy sanktuarium - udział Górników z Bochni) i 24 lipca suma w sanktuarium o godz. 11:00 pod przewodnictwem ordynariusza Tarnowskiego biskupa Andrzeja Jeża.

