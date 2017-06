Niemcy: różny stosunek Kościołów do „małżeństw” par homoseksualnych

2017-06-29 14:52

Już jutro na porannym posiedzeniu niemiecki Bundestag zadecyduje w sprawie tzw. „małżeństw dla wszystkich”. W kwestii otwarcia "małżeństwa" dla par homoseksualnych, Kościoły Niemiec zajmują różne stanowiska. Podczas gdy Kościół katolicki potwierdził, że nie akceptuje „małżeństwa dla wszystkich”, Kościół ewangelicki opowiedział się za pełnym otwarciem „przestrzeni prawnej” dla par pozostających w związku homoseksualnym.

Zielone światło do wprowadzenia w porządek obrad tego tematu dala komisja prawna. Jeśli większość posłów zagłosuje za możliwością "małżeństw" dla par homoseksualnych, projektem ustawy musi się ponownie zająć Bundesrat jako konstytucyjne przedstawicielstwo krajów związkowych, a to – zdaniem niektórych posłów – może się odbyć już 7 lipca. Aby ustawa weszła w życie, musi ją jeszcze podpisać prezydent Frank-Walter Steinmeier.

Tymczasem coraz głośniejsze są słowa krytyki działań podjętych na rzecz ogłoszenia ustawy właśnie w tym momencie, zwraca uwagę niemiecka agencja katolicka KNA. W tym kontekście przypomniała, że w ramach „tygodnia gospodarczego” kanclerz Angela Merkel zarzuciła SPD, iż omawianie tej kwestii uczyniła przedmiotem politycznego sporu między partiami. „To smutne, a przede wszystkim całkowicie niepotrzebne”, cytuje KNA słowa pani kanclerz.

List do posłów Bundestagu skierował ks. prałat Karl Jüsten, kierownik Biura Katolickiego. Kapłan reprezentujący episkopat Niemiec w kontaktach ze światem polityki zaapelował, aby nie głosować za przyjęciem projektu ustawy. Wskazał na wątpliwości prawno-konstytucyjne i podkreślił wielkie znaczenie małżeństwa dla dobra społecznego. ”Kościół, państwo i społeczeństwo podzielają doświadczenie, że w małżeństwie w sposób szczególny powiązane są z sobą aspekty stosunku między parami i przekazywania życia swoim dzieciom przez rodziców biologicznych” - cytuje KNA słowa ks. Jüstena.

Już wcześniej przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich, kard. Reinhard Marx, informował o negatywnym stanowisku Kościoła katolickiego. Podkreślił, że małżeństwo jest „wspólnotą życia i miłości kobiety i mężczyzny jako podstawowy i dożywotni związek otwarty na przekazywanie życia”. Przewodniczący episkopatu wyraził ubolewanie, że „to pojęcie małżeństwa miałoby być rozwiązane, a tym samym chrześcijańskie pojęcie małżeństwa i jego koncepcja państwowa coraz bardziej się od siebie oddalają”.

Natomiast Rada Kościołów Ewangelickich Niemiec (EKD) okazuje sympatię wobec projektu ustawy. W ocenie tego gremium projekt „wcale nie zmniejsza znaczenia małżeństwa między kobietą i mężczyzną, a przeciwnie – raz jeszcze go podkreśla”. Stanowisko EKD zwraca uwagę, że w kwestii „wyznaczenia ram prawnych” istnieją „różne stanowiska, które nadal będą rozwijane”. Przypomina, że debata wokół „otwarcia małżeństwa” prowadzona jest od lat z wzajemnym poszanowaniem i wyraża nadzieję, że „w tym duchu przebiegać też będzie piątkowa debata w Bundestagu”.

Z punktu widzenia Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK) Bundestag popełnił „poważny błąd”. W rozmowie z „Passauer Neue Presse” przewodniczący ZdK, Thomas Sternberg powiedział, że „małżeństwo dla wszystkich” nie może być możliwe bez zmiany konstytucji. „W naszej konstytucji ojcowie i matki w małżeństwie stanowią wieloletnią wspólnotę odpowiedzialności nastawioną na narodziny i wychowanie dzieci” - stwierdził Sternberg.

Szef Partii Zielonych, Cem Özdemir, powiedział KNA, że ze spokojem odnosi się do ewentualnej skargi prawno-konstytucyjnej. Zwrócił też uwagę, że „małżeństwo dla wszystkich” to opóźniona decyzja. W tych „potyczkach” parlamentarnych Niemcy nie są odosobnione, gdyż trwa to dłużej np. w Irlandii.

W CDU i CSU trwa nadal krytyka kanclerz Merkel, która nieoczekiwanie w poniedziałek odstąpiła od wyraźnego „nie” swojej partii CDU wobec „małżeństw dla wszystkich”. To otworzyło drzwi jej politycznemu przeciwnikowi – SPD do nacisków zmierzających do szybkiego przegłosowania projektu ustawy w Bundestagu.

Powołując się na ankietę przeprowadzoną przez INSA niemiecki dziennik „Bild” poinformował, że „małżeństwo dla wszystkich” akceptuje 74,7 proc. społeczeństwa Niemiec.

