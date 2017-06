Ludzie Kościoła i świata kultury dołączają do „Selfie dla Maryi”

2017-06-29 11:32

mir/R. Jasna Góra / Jasna Góra / KAI

Kardynałowie Kazimierz Nycz i Stanisław Dziwisz, Prymas Polski Wojciech Polak, nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio i abp Henryk Hoser, a ze świata kultury – Radosław Pazura i Dorota Chotecka-Pazura oraz Darek Malejonek dołączają do „Selfie dla Maryi” i zapraszają co podjęcia tej inicjatywy w ramach przeżywanego Jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Paulini z Jasnej Góry z nadesłanych przez Internet zdjęć i duchowych darów pragną zbudować Mozaikę Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zawiśnie ona na wałach klasztornych na główne uroczystości jubileuszowe, tj. 26 sierpnia. Zaistnieje ona również w Internecie, tak, aby każdy kto weźmie udział w przedsięwzięciu mógł się w niej odnaleźć w Obliczu Maryi.

- Pragniemy przede wszystkim dać wyraz temu, że to my, Polacy chcemy być obliczem Maryi - wyjaśnia o. Tomasz Tlałka. Koordynator dzieła Żywa Korona Maryi podkreśla, że i w tej inicjatywie istotą są duchowe dary dla Matki Najświętszej. - Może jest coś, o czym na dnie swego serca wiesz, że Bogu się nie podoba podejmij próbę. Może to nałóg, który bardzo trudno Ci porzucić. Codzienne duchowe dary jak np. różaniec, czytanie Pisma Św., modlitwa, codzienne małe zwycięstwa, składają się na coś wielkiego, pięknego, wielki kosz duchowych diamentów dla Maryi, prowadząc do wielkiego zwycięstwa – zachęcają paulini.

W celu stworzenia mozaiki, paulini przewidują wykorzystanie ok. 50 tysięcy zdjęć. Do ich przesyłania zachęcają wszystkich. Wciąż przyjmowane są także tradycyjne zdjęcia papierowe. Zdjęcia zbierane są do 15 sierpnia.

Formularz do wysyłania zdjęć i duchowych darów znajduje się na stronie www.koronamaryi.pl/dolacz/selfie/ Rok 2017 to czas Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Miało to miejsce w 8 września 1717 r. Korony przesłał papież Klemens XI. Było to pierwsze w świecie takie wydarzenie poza Rzymem.

Jubileusz obchodzony jest pod hasłem „Żywa Korona Maryi”, które przypomina, że nie tylko nałożone 300 lat temu papieskie korony, ale i współcześni Polacy, poprzez staranie o nawrócenie, pragną być diamentem w koronie Maryi. Paulini zachęcają do wielkiej mobilizacji duchowej. Pomóc mają w tym różne propozycje m.in. Wieczory Maryjne, strefa świadectw czy darmowa aplikacja „Diament z korony”.

Funkcjonuje także specjalny kanał na YouTube z katechezami: co znaczy żyć według Ewangelii.

