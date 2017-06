Prymicje bp. Andrzeja Przybylskiego w seminarium

2017-06-29 11:00

WSD/Częstochowa/archiczest.pl

28 czerwca bp Andrzej Przybylski odwiedził Wyższe Seminarium Duchowne, by razem ze wspólnotą seminariów podziękować za dar kapłaństwa, zarówno w stopniu episkopatu i prezbiteratu, jak i za tych wszystkich, którzy do kapłaństwa się przygotowują.

Fot. Kl. Maciej Szwej

Biskup Andrzej Przybylski był rektorem WSD Częstochowa przez 7 lat. Ta Msza święta była okazją do pochylenia się nad tajemnicą kapłaństwa i wdzięczności za nie. W homilii biskup wskazywał świętych Piotra i Pawła jako wzór do naśladowania, zarówno w posłuszeństwie Chrystusowi, a także w głoszeniu Ewangelii. Zachęcał i zapalał do tego, by jedyną motywacją postępowania był Jezus Chrystus, by nie godzić się na wszystko to, co z zaproszeniem Chrystusa się wiąże.

Przedstawiciele alumnów złożyli życzenia i podziękowania biskupowi, który zapewnił ich o modlitwie i wyraził wdzięczność za posługę podczas sakry. Prosimy naszych czytelników o modlitwę w intencji biskupa Andrzeja oraz nowych powołań do naszego seminarium.

