Wyruszyła pielgrzymka biegowa z Jasnej Góry do węgierskiego Márianosztra

2017-06-28 18:26

mir/R.Jasna Góra / Częstochowa / KAI

Z Jasnej Góry wyruszyła pielgrzymka biegowa do sanktuarium Matki Bożej Wielkiej Pani Węgier w Márianosztra. 9-ciu biegaczy, a także rowerzysta chcą w ten sposób uczcić jubileusz 300 – lecia koronacji Jasnogórskiego Obrazu. Przyświeca im motto: "Jesteśmy Koroną Maryi". Do pokonania mają 550 km. Dwóch kolejnych biegaczy do pielgrzymki dołączy jutro. Bieg ma charakter sztafety.

Fot. Giorgio Pulcini/Fotolia.com

Polub nas na Facebooku!

Organizatorem pielgrzymki jest Marian Płaszczyk, Rycerz Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy z Knurowa. - Za pałeczkę służyć nam będzie różaniec. Nie będzie przekazywany, ale każdy z uczestników będzie miał w ręce różaniec, a znakiem będzie dotknięcie się dłońmi – wyjaśnia biegacz. Symboliczny różaniec pątnicy pozostawili na Jasnej Górze, drugi ofiarują węgierskiemu sanktuarium.

- Nasza pielgrzymka jest możliwa dzięki wsparciu Paulinów - dodał Marian Płaszczyk. Zapytany o pomysł pielgrzymki, inicjator biegu wyjaśnił, że inspiracją niewątpliwie stało się pragnienie uczczenia jubileuszu koronacji Jasnogórskiego Obrazu, złożenie Maryi także jako duchowego daru trudu pielgrzymki, jak również chęć poznania węgierskiego sanktuarium – Paulini przyszli z Márianosztra. Gdyby nie paulini z Márianosztra , może by nie było Jasnej Góry? – pytał retorycznie Płaszczyk.

Jutro biegacze uczestniczyć będą we Mszy św. w kościele pw. śś. Cyryla i Metodego w Knurowie. W trakcie pielgrzymki pątnicy nawiedzą klasztor pauliński w Trnavie na Słowacji. Do Márianosztra planują dotrzeć 1 lipca br.

Reklama

Patronat honorowy nad pielgrzymką objęli: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, o. Arnold Chrapkowski, przełożony generalny Zakonu Paulinów, o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry, Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski oraz Waldemar Dombek, starosta powiatu gliwickiego.

Márianosztra to położone w górach sanktuarium, leżące ok. 10 km od zakola Dunaju w północnych Węgrzech, niedaleko Esztergom i granicy ze Słowacją. Zostało założone w 1352 r. przez króla Węgier Ludwika Wielkiego. Márianosztra, od początku istnienia jest miejscem poświęconym Maryi. Maryja jest tu główną Patronką i odbiera cześć jako ‘Maria nostra’ czyli ‘nasza Maryja’. To właśnie z Márianosztrá przybyło w 1382 r. szesnastu węgierskich paulinów, którzy założyli klasztor na Jasnej Górze. W czasach świetności tego węgierskiego klasztoru liczba zakonników dochodziła do trzystu.

Po bitwie pod Mohaczem stoczonej 29 sierpnia 1526 r., kiedy wojska tureckie rozgromiły armię węgierską, a same Węgry dostały się pod turecka okupację, klasztor paulinów w Márianosztra został zdewastowany, a zakonnicy rozproszeni. Dopiero po wyzwoleniu Budapesztu, w 1712 r. rozpoczął jego odbudowę György Széchenyi. Jednakże po kasacie paulinów dokonanej w 1786 r. przez cesarza Józefa II, 30 sierpnia ostatni paulin opuścił Márianosztra, a wszystko z wyposażenia klasztoru zostało wysprzedane. Budynek klasztorny w Márianosztra do 1858 roku stał najpierw pusty, potem na sto lat wykorzystywano go jako więzienie. W czasach wojen napoleońskich został zajęty na szpital. Po ostatniej kasacie, w 1950 r. klasztor znów pozostał bez mnichów. W budynkach poklasztornych mieściło się jedno z najcięższych komunistycznych więzień dla mężczyzn. W czasach komunizmu, po powstaniu węgierskim 1956r., właśnie tu zostało osadzonych i zamęczonych wielu węgierskich patriotów.

Po przemianach 1989 r., do budynków klasztornych ponownie powrócili paulini. Zarówno w klasztorze jak i w barokowej świątyni zostało wznowione życie religijne. Z wolna rozkwitało prowadzone przez paulinów duszpasterstwo, coraz liczniej zaczęli przybywać pielgrzymi na coroczne, uroczyste odpusty. 13 X 2002 r sanktuarium w Márianosztra obchodziło 650-lecie. 4 maja 2012 r. świątynia uzyskała od Stolicy Apostolskiej dekret z tytułem bazyliki mniejszej.

Sercem sanktuarium jest namalowany w 1711 r. obraz Maryi w typie Hodegetrii. Został on umieszczony najpierw w bocznym ołtarzu, a w 1984 r. został przeniesiony do centralnego ołtarza.

Działy: Polska

Tagi: Jasna Góra pielgrzymka bieg Węgry