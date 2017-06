Reaguj – to Twój prawny obowiązek!

2017-06-28 13:51

ar / Warszawa / KAI

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) rozpoczyna kampanię informacyjną „Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa, a w szczególności specjalistów pracujących z dziećmi, na ważne zmiany zachodzące w polskim prawie. W lipcu 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zwiększy karnoprawną ochronę dzieci – ofiar przestępstw.

Fot. h.koppdelaney / Foter.com / CC BY-ND

- Wszyscy powinni wiedzieć, że od tej pory każdy ma prawny obowiązek zgłaszania przestępstw wobec dzieci policji lub prokuraturze. Kampanię „Reaguj – to Twój prawny obowiązek!” kierujemy głównie do profesjonalistów pracujących z dziećmi. Chcemy tłumaczyć na czym polegają zmiany, ale też poinformować, że mogą liczyć na wsparcie naszej fundacji – mówi Justyna Podlewska, koordynatorka Działu Prawnego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Nowelizacja, która wejdzie w życie 13 lipca br., nakłada na każdego obywatela prawny obowiązek zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich. Do tej pory był to tylko tzw. obowiązek społeczny. Nowelizacja wprowadza także zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci: za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka grozi kara nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności, a za znęcanie się nad dzieckiem ustawodawca podwyższył karę do lat 8. W przypadku bezprawnego pozbawienia wolności, porzucenia i uprowadzenia, gdy pokrzywdzonym jest osoba nieporadna ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymiar kary zwiększa się do 12 lat więzienia.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie kary do 3 lat pozbawienia wolności za niezawiadomienie organów ścigania o przestępstwach wymierzonych w dobro dziecka, takich jak: ciężki uszczerbek na zdrowiu (w wyniku przestępstwa); gwałty zbiorowe; zgwałcenie osoby poniżej 15 r.ż.; kazirodcze; ze szczególnym okrucieństwem; wykorzystania bezradności lub niepoczytalności; wykorzystywania seksualnego małoletniego poniżej lat 15.

- W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od 26 lat podejmujemy interwencje w sytuacjach, gdy dzieci są ofiarami przemocy lub wykorzystywania seksualnego. Nowelizacja Kodeksu karnego jest ważnym krokiem w kierunku lepszej prawnej ochrony dzieci. Wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od lipca tego roku - tłumaczy koordynatorka Działu Prawnego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Jak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, co 8 dziecko w Polsce doświadczyło jakiejś formy wykorzystania seksualnego. Dlatego tak ważna jest wczesna identyfikacja zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, a także niepozostawanie obojętnym w sytuacji, kiedy dziecku dzieje się krzywda. Kampania „Reaguj – to Twój prawny obowiązek!” zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania – niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania, tj. policji lub prokuratury.

Platformą kampanii „Reaguj – to Twój obowiązek!” jest strona internetowa fdds.pl/reaguj, na której można znaleźć materiały informacyjne. Na stronie kampanii znajdują się również m.in. informacje o symptomach krzywdzenia, czy sposobach reagowania w sytuacji podejrzenia przestępstwa wobec dzieci. Ponadto, fundacja zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących problematyki przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci oraz do zgłaszania placówek opiekuńczych i edukacyjnych do programu Chronimy Dzieci, który pomaga we wdrożeniu standardów ochrony dzieci przed przemocą: www.chronimydzieci.pl.

Wszyscy, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, mogą zadzwonić do fundacji pod bezpłatny numer: 800 100 100 (poniedziałek – piątek, w godzinach 12:00 - 15:00). Mogą także skontaktować się mailowo pod adresem: opiekun@fdds.pl.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem godności i podmiotowości. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem.

W ramach Fundacji działa również Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, za pośrednictwem którego blisko 120 tys. dzieci rocznie szuka pomocy.

