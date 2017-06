Biskup Syryjski w Legnicy

2017-06-28 08:58

Monika Łukaszów

Niech Bóg was wszystkich błogosławi. My nosimy was wszystkich w naszych sercach i prosimy was módlcie się za nas. To jest to, o co was prosimy. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech żyje Polska i Kościół w Polsce – tak do mieszkańców Legnicy mówił Biskup diecezji Latakia w Syrii Antoine Chbeir.

Fot. Monika Łukaszów

Bp Antoine Chbeir

Polub nas na Facebooku!

Podczas wizyty w Legnicy, Biskup z Syrii gościł w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na legnickim osiedlu Piekary. Tam uczestniczył we Mszy św. za zakończenie Oktawy Bożego Ciała, a także przewodniczył procesji eucharystycznej. Podczas wygłoszonej homilii mówił m.in. o trudnej sytuacji, która ciągle panuje na Bliskim Wschodzie. Mówił także o pomocy, jaka dociera do Syrii, zwłaszcza organizowanej przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie – o żywności, produktach higienicznych, pomocy finansowej dla studentów, opłacie czynszów dla czy też pomocy przy odbudowie kościołów.

Fot. Monika Łukaszów

- Chciałbym wam podziękować za to, że zaprosiliście mnie tutaj. To prawda że w Syrii mamy teraz bardzo wiele trudności. Strach o przyszłość – mówił Ksiądz Biskup - Ale nasi dobroczyńcy są jakby wyciągniętą ręką Boga, czego doświadczamy codziennie. Wiemy, że nie jesteśmy sami. Chciałem podziękować wszystkim, a przede wszystkim organizacjom charytatywnym które nam pomagają odbudować ten kraj i umożliwić godne życie tam na miejscu. Zwłaszcza organizacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, który wspomaga nas wieloma projektami, a także obecnością swoich przedstawicieli pośród nas.

Reklama

Ksiądz Biskup dziękował także wszystkim mieszkańców Dolnego Śląska, w tym mieszkańcom Legnicy, za włączenie się w akcję „Dar dla Aleppo”. Od kilku już miesięcy bowiem, we wszystkich kościołach na Dolnym Śląsku zbierane są pieniądze na odbudowę zbombardowanego podczas wojny szpitala Św. Ludwika w Aleppo. Szpital ten ma służyć wszystkich chorym, bez względu na narodowość czy religię. Jak mówi bp Antoine Chbeir: - ten odbudowywany szpital to wzór miłości chrześcijańskiej. Stylu życia chrześcijan. Budujemy i wyposażamy ten szpital jako chrześcijanie dla wszystkich dzieci Bożych – mówił bp Antoine.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa. Zwracając się do zebranych w świątyni, prosił o modlitwę za pokój na świecie, a przede wszystkim o pokój dotkniętej wojną Syrii. Księdzu Biskupowi podczas pobytu w Legnicy towarzyszył ks. Rafał Cyfka oraz s. Agnieszka Duda (tłumaczka) z fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Działy: Niedziela Legnicka

Tagi: biskup