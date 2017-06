Narodowa modlitwa za Europę

2017-06-26 18:12

Łukasz Krzysztofka

Modlitwa uwielbienia nie jest naszą inicjatywą, ale jest reakcją na spotkanie i zachwyt Bogiem. Ci, którzy przyjdą na stadion zobaczą, że dzieją się tam zdumiewające rzeczy – zachęcał abp Henryk Hoser SAC w czasie konferencji prasowej poświęconej rekolekcjom „Jezus na stadionie”.

Fot. Łukasz Krzysztofka

Polub nas na Facebooku!

Podczas spotkania na stadion wniesiona zostanie peregrynująca po Polsce ikona Matki Bożej Jasnogórskiej. Abp Hoser dokona zawierzenia wszystkich wiernych Maryi. - Zawierzenie Matce Bożej będzie miało bardzo doniosłe znaczenie. Matkę Bożą można porównać do soczewki skupiającej światło. Maryja jest Królową nieba i ziemi. Wielka wiązka światła Bożego przechodzi przez Jej Jasnogórski Obraz i tak Ją rozpoznajemy. To światło trafia do każdego z nas. Gdy się Jej oddamy, wówczas Ona również nam się oddaje – podkreśla ordynariusz warszawsko-praski.

Modlitewne uwielbienie na stadionie poprowadzi ks. John Bashobora, charyzmatyczny kapłan z Ugandy. – Ks. Bashobora ma zdolność przekładania Pisma Świętego na życie codzienne – powiedział abp Hoser,wskazując na gruntowne wykształcenie ks. Bashobory, który jest doktorem duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a jednocześnie ma licencjat z psychologii. - Tłumaczenie Pisma Świętego na nasze życiowe problemy jest jego specjalnością – dodał abp Hoser.

Głównym celem rekolekcji jest uwielbienie Boga. Będzie to także czas doświadczenia potęgi modlitwy – w aspekcie osobistym, ale też narodowym. – Jako naród mamy za co Panu Bogu dziękować, ale mamy też bardzo wielką siłę, aby modlić się za Europę, szczególnie dziś – w czasie ataków na chrześcijan. Zgromadzimy się, aby modlić się o pokój w Europie – zapowiada ks. Rafał Jarosiewicz, organizator spotkania. Uczestniczyć w nim będzie stuosobowy chór, stu dwudziestu tancerzy, tak samo liczna grupa osób niosących flagi, stu świeckich ewangelizatorów i wystawienników, setki wolontariuszy, medyków. Spodziewanych jest ok. 300 kapłanów, którzy posługiwać będą w sakramencie pokuty.

Reklama

Podczas konferencji prasowej osoby, które wybierają się na tegoroczne rekolekcje na stadionie podzieliły się swoimi świadectwami, jak Jezus wkraczał i zmieniał ich życie.

Osoby, które do tej pory nie zdecydowały się na udział w rekolekcjach, a chciałyby w nich uczestniczyć mogą jeszcze kupić wejściówki, wchodząc na stronę www.ebilet.pl.

Działy: Polska

Tagi: abp Henryk Hoser