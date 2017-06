Nieśmiertelni dla Aleppo

2017-06-26 12:45

Magdalena Lewandowska

Koncert "Nieśmiertelni, w którym zagrali m.in. Darek Malejonek i Halinka Mlynkowa, zgromadził na Ostrowie Tumskim tłumy wrocławian. Przyszli nie tylko słuchać muzyki, ale także modlić się za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie i wesprzeć akcję "Dar dla Aleppo". - „Dar dla Aleppo”, który ma charakter międzywyznaniowy, jest wyrazem naszej wielkiej solidarności z tymi, którzy doświadczają cierpienia i prześladowania.

Fot. Radio Rodzina

Cieszę się, że akcja wyposażenia szpitala św. Ludwika w Aleppo nabiera tempa. Zachęcam wszystkich do włączenia się w inicjatywę, bo przecież jest to miłosierdzie w praktyce życia chrześcijańskiego - mówił na początku koncertu bp Jacek Kiciński. Podczas wydarzenia obecny był także biskup z Syrii. - Jestem w Polsce od 8 dni i ten pobyt daje mi siłę i pewność. W tym czasie widziałem wśród was wiele znaków solidarności i jedności. Zachowujecie się, jakby sprawa Syrii była waszą sprawą. Doceniam ofiarę, jaką składacie - dziękował bp Chbeir.

Fot. Radio Rodzina

Wzruszające świadectwo o Aleppo opowiedział Darek Malejonek. - Pomagałem w Aleppo i widziałem, co tam się dzieje. Wcześniej myślałem, że spotkam tam ludzi zniszczonych, przerażonych, a spotkałem ludzi pełnych ducha, pełnych miłosierdzia i poświęcenia, którzy się kulom nie kłaniają, poświęcają swoje życie dla innych i dla Jezusa - mówił i dodawał, że patrząc na Aleppo widział Warszawę z 1944 r.: - Kiedy zobaczyłem Aleppo zniszczone, zrujnowane, od razu przyszła mi na myśl zniszczona w 1944 r. Warszawa. My także wiemy, co to jest wojna, cierpienie, dlatego bądźmy z nimi solidarni!

Fot. Radio Rodzina

