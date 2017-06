XXV-lecie Salezjańskiej Organizacji Sportowej

2017-06-25 12:20

Piotr Drzewiecki

W Łodzi odbyła się uroczysta gala XXV-lecia Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP. Towarzyszyła jej konferencja „Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali zasłużeni pracownicy Towarzystwa Salezjańskiego, przez lata działający na rzecz dzieci i młodzieży.

Fot. Piotr Drzewiecki

Honorowy patronat nad jubileuszem SALOS RP objął Prezydent RP. Jubileusz w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi rozpoczęła Eucharystia. Pod homilii inspektor ks. Jarosław Bizoń odwołał się do misji założyciela Salezjanów – ks. Jana Bosko i jego naśladowania Chrystusa. – Pierwszym wychowawcą jest Bóg, on wychowuje i doprowadza nas do zbawienia. W tym planie zawarte jest wszystko i my poprzez swoją działalność wpisujemy się w dzieło tego „Wielkiego Wychowawcy”. Tak też trzeba patrzeć na misję SALOS-u i jej obecności w naszej ojczyźnie od ponad ćwierć wieku. To udział konkretnych ludzi na różnych etapach, od zarządu po osoby pracujące z młodzieżą, rodziców, sponsorów, jak i samych młodych wychowanków (…) To misja, która wypełnia się w prowadzeniu młodych ku Chrystusowi. Tam jest nasza droga i nasz trud pobłogosławiony i uświęcony krwią Zbawiciela. Ks. Jan Bosko odkrył w młodych sens posługi kapłańskiej, drogę swojej ziemskiej służby. Jan Bosko jakiego znamy to doskonały wizjoner, charyzmatyk, dający siłę do działania innym. Z kolei Jan Chrzciciel to poprzednik Chrystusa o jasnych postawach, opierający swoje życie na wartościach, cieszący się z wypełnienia woli Bożej. W nim odkrywamy cechy Jana Bosko (…) Dziś stajemy umocnieni świadectwem tych dwóch Janów, świadectwem SALOS-u, trenerów, wychowawców i tych wszystkich, którzy stanęli na drodze przez minione 25 lat. Bo jeśli jest radość, to znaczy, że jesteśmy godni by iść tą drogę na chwałę Bożą! – mówił ks. Jarosław Bizoń sdb, inspektor Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Wrocławskiej.

W auli szkolnej odśpiewano hymn Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Rozpoczęła się Ogólnopolska Konferencja zatytułowana: „Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko. W swoim wystapieniu siostra dr Anna Świątek FMA z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przybliżyła zamiłowanie do sportu papieża Polaka, zaś ks. dr Antoni Balcerzak SDB ukazał marzenia św ks. Jana Bosko dotyczące wychowania i pracy z młodzieżą. Profesor Zbigniew Dziubiński, prezes SALOS RP zaprezentował swoją książkę „Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko”. Dyskusję poprowadził ks. Edward Pleń sdb, krajowy duszpasterz sportowców.

W kolejnej części wręczono nagrody i wyróżnienia. Sześciu zasłużonych działaczy salezjańskich zostało uhonorowanych przez Minister Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wręczonym przez łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego. Wręczono również odznakę Ministra Sportu (1 osoba), Medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego (4 osoby), odnakę Polskiego Związku Piłki Nożnej (2 osoby), odznakę Polskiego Związku Piłki Koszykowej (1 osoba) oraz medale z okazji XXV-lecia Salezjańskiej Organizacji Sportowej (46 osób).

SALOS RP otrzymała także pamiątkową paterę od Polskiego Komitetu Olimpijskiego „z wdzięcznością za 25 lat działalności na rzecz polskiego sportu i ruchu olimpijskiego”, zaś Krajowy Duszpasterz Sportowców ks. Edward Pleń i Prezes SALOS RP Zbigniew Dziubiński otrzymali Medale Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi.

Obchody jubileuszu zakończył koncert uczniów Salezjańskiego Liceum Muzycznego w Lutomiersku i uroczysty obiad.