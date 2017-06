Bp Solarczyk wezwał do duchowego przygotowania na peregrynację kopii Jasnogórskiego Wizerunku

2017-06-25 12:03

mag / Warszawa

Bądźmy dziećmi Maryi które wezmą odpowiedzialność za naszych braci i siostry - zaapelował do wiernych bp Marek Solarczyk. W czasie uroczystości odpustowych w kościele Najczystszego Serca Maryi bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zaapelował o modlitwę różańcową w intencji dzieła peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku, który został oficjalnie przekazany w sobotę wspólnocie Kościoła lokalnego.

Fot. Krzysztof Świertok

Bp Marek Solarczyk

Oficjalne nawiedzanie kolejnych parafii rozpocznie się 2 września w kolegiacie radzymińskiej W homilii bp Solarczyk wskazał Maryję jako na wzór człowieka żyjącego w jedności z Bogiem zachęcając by wraz z Nią starać się przeżywać swoją wiarę .

- Stawajmy z Nią by wspólnie wyśpiewywać Panu nasz osobisty Magnificat za to, że On jest obecny w naszym życiu, że okazuje nam łaskę, że wspiera nas, że nieustannie przekonuje iż dla Niego nie ma nic niemożliwego - zachęcał duchowny.

Mówiąc o Maryi stojącej pod Krzyżem swojego Syna zwrócił uwagę, że w życie człowieka wiary wpisane są również bardzo bolesne doświadczenia .

- Ona uczy nas wytrwania w sytuacjach które dla nas są trudne ale również są wyzwaniem dla wspólnoty którą tworzymy z innymi, ponieważ są wpisane w tych którzy są obok nas - w naszych braci i siostry - powiedział bp Solarczyk.

Przypominając o odpowiedzialności za drugiego człowieka powiedział, że Tajemnica Najczystszego Serca Maryi stanowi również pytanie o nasz apostolat, o nasze świadectwo. - Na ile jesteśmy gotowi by przygotować kolejne pokolenia by potrafiły pójść z oddaniem wobec Boga i zaangażowaniem podejmując to co On im zawierzy - zachęcał do refleksji bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Nawiązując do orędzia fatimskiego zaapelował również o podjęcie walki duchowej w intencji tych którzy są daleko od Boga.

- By każde serce przylgnęło do serca Matki, by zapragnęło być tak czyste jak Jej Niepokalane Serce oraz by porzuciło zło które niszczy dar miłości Boga wyrażony w Najczystszym Sercu Matki - powiedział .

Poprosił też o modlitwę w intencji dzieła peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku, który w sobotę w Łowiczu został oficjalnie przekazany diecezji warszawsko-praskiej.

- Poprzez codzienne rozważnie chociaż jednej tajemnicy różańca świętego w duchowy sposób łączmy naszą dłoń z Jej Matczyną dłonią by wspólnie wychwalać Boga. Niech bicie Jej Najczystszego Serca będzie dla nas umocnieniem nadziei i mocą w miłości - życzył bp Solarczyk.

Na zakończenie liturgii bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej poświęcił odrestaurowaną figurę Matki Bożej oraz dokonał aktu zawierzenia Jej Najczystszemu Sercu .

