Strefa Chwały w Starym Sączu

2017-06-24 23:44

Andrzej Dubiel

W najbliższy czwartek - 29 czerwca rozpocznie się kolejna edycja rekolekcji Strefa Chwały Festiwal. W starym Sączu, pod jedynym istniejącym jeszcze ołtarzem Papieskim w Polsce co roku na początku lipca gromadą się ludzie Nowej Kultury, by przeżywać wyjątkowe rekolekcje. Nowa Kultura to życie w wolności i godności, jaką daje tylko bliska relacja z Bogiem na wszystkich płaszczyznach życia. To świadczenie o tej relacji postawą i pracą. Podczas Strefa Chwały Festiwal reprezentowane są różnorodne środowiska. To między innymi muzycy, aktorzy, plastycy, sportowcy, dziennikarze, politycy, przedsiębiorcy i całe rodziny, ludzie, którzy żyją wartościami chrześcijańskimi i chcą je przekazywać dalej.

Strefa Chwały Festiwal to rekolekcje, które powstały, by budować wspólnotę i jednoczyć środowisko ludzi Nowej Kultury. Są kontynuacją spotkań, które od 1992 roku gromadzą najlepszych polskich muzyków chrześcijańskich. Przyjeżdżający muzycy tworzą diakonię muzyczną rekolekcji, dzięki czemu Strefa Chwały Festiwal może poszczycić się niezwykle profesjonalną oprawą muzyczną, zarówno estradową jak i piękną, czterogłosową oprawą liturgiczną. Obecnie uczestnikami nie są tylko muzycy, ale zaproszeni są wszyscy. Z roku na rok w rekolekcjach bierze udział coraz więcej rodzin z dziećmi.

Każdego roku podczas rekolekcji, w niedzielę, jest dzień otwarty nazywany Rodzinnym Świętowaniem Rodziny. Tego dnia organizatorzy przygotowują mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych. Będą zabawy integracyjno-rodzinne, uwielbienie, konferencja specjalnego gościa, muzyczny wieczór chwały i naprawdę dobre kino. Każdy znajdzie tego dnia coś dla siebie.

W tym roku na rekolekcjach pojawi się trzech biskupów, organizatorzy zapowiadają udział bp Grzegorza Rysia, bp Andrzeja Siemieniewskiego oraz bp Leszka Leszkiewicza. Ponadto wśród gości będą m.in. dziennikarka i autorka książek - Brygida Grysiak, wieloletnia organizatorka spotkań Strefa Chwały, liderka wspólnoty Dom Zwycięstwa, Alpha Polska - Stanisława Iżyk-Dekowska, psychoterapeutka - Urszula Mela, publicysta, redaktor naczelny portalu deon.pl - Piotr Żyłka, były marszałek Sejmu, poseł do Parlamentu Europejskiego - Marek Jurek, twórca portalu SzukajacBoga.pl - Henryk Król, aktor - Dariusz Kowalski.

Organizatorem rekolekcji jest stowarzyszenie Muza Dei przy współpracy z Urzędem Gminy Stary Sącz oraz Diecezją Tarnowską. Szczegółowe informacje na www.facebook.com/strefachwalyfestiwal oraz www.strefachwalyfestiwal.pl

