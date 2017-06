Włochy: obchody ku czci św. Jana Chrzciciela

2017-06-24 17:51

sal (KAI Rzym) / Florencja, Turyn / KAI

Liturgiczne wspomnienie św. Jana Chrzciciela jest we Włoszech szczególnie uroczyście obchodzone we Florencji i Turynie, których jest on oficjalnym patronem.

Fot. Janusz Rosikoń/Rosikon Press

Katedra św. Jana Chrzciciela w Turynie

Polub nas na Facebooku!

We Florencji jej arcybiskup, kard. Giuseppe Betori przypomniał podczas specjalnej Mszy św. o wizycie papieża Franciszka w miejscowości Barbiana, by oddać hołd księdzu Lorenzo Milaniemu, którą zakończył apelem: „Podejmijcie pochodnię i nieście ją naprzód”. W praktyce, wyjaśnił kardynał, oznacza on wezwanie, by skończyć z „lajkami” wyrażającymi uznanie lub podziw i za szkołą w Barbianie powtórzyć „I care” - zależy mi, interesuje mnie. „Owszem, skłania mnie do myślenia i zmusza do zajęcia stanowiska, w sposób odpowiedzialny i konstruktywny”, mówił arcybiskup Florencji. Na Mszy św. obecni byli aktualny burmistrz Dario Nardella oraz jego poprzednik, były premier Matteo Renzi z żoną.

W turyńskiej katedrze pod wezwaniem św. Jana Mszę odprawił abp Cesare Nosiglia. Nawiązał do tragicznych wypadków na placu San Carlo 3 czerwca, gdy uciekający w panice tłum kibiców oglądających transmisję z finału Ligi Mistrzów w Szkocji stratował ponad półtora tysiąca osób. Jedna z nich kilka dni temu zmarła, nie odzyskawszy przytomności. „Te tragiczne wypadki pokazują, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby wychować ludzi, jak mają się zachowywać, gdy są razem i przestrzegać obowiązujących reguł”, powiedział abp Nosiglia. Dodał, że miejscowi politycy zachowują się ostatnio biernie, co „kontrastuje z bogactwem inicjatyw i propozycji, z jakimi występuje środowisko wolontariatu i kultury, a także przedsiębiorcy i bankierzy”. „Brak dziś pasji do polityki pojmowanej jako miłość do miasta oraz woli wspólnego budowania”, stwierdził arcybiskup Turynu.

Działy: Europa

Tagi: św. Jan Chrzciciel Włochy