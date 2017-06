Watykan: podano program papieskiej wizyty w Kolumbii

2017-06-24 12:29

st (KAI) / Watykan

Bogota, Villavicencio, Medellín i Cartagena – te cztery miasta odwiedzi Ojciec Święty podczas swojej wrześniowej wizyty do Kolumbii. W Watykanie podano program piątej pielgrzymki Franciszka na kontynent latynoamerykański, a 20- tej poza granice Włoch podczas jego pontyfikatu.

Fot. Grzegorz Gałązka

Polub nas na Facebooku!

Oto program tej pielgrzymki:

Środa 6 września

11. 00 odlot Rzym / Fiumicino do Bogoty 16. 30 (23,30 czasu polskiego) przylot na lotnisko wojskowe w Bogocie Ceremonia powitalna

Reklama

Czwartek, 7 września 2017

BOGOTA

9. 00 (16.00) Spotkanie z władzami w Plaza de Armas Casa de Nariño 9.30 (16.30) Wizyta kurtuazyjna u prezydenta w salonie protokolarnym Casa de Nariño 10.20 (17.20) Wizyta w katedrze 10.50 (17.50) Błogosławieństwo wiernych z balkonu Pałacu Kardynalskiego 11.00 (18.00) Spotkanie z biskupami w sali Pałacu Kardynalskiego 15. 00 (22.00) Spotkanie z Kierownictwem CELAM w Nuncjatury Apostolskiej 16 .30 (22.30) Msza Święta w Parku Simona Bolivara

Piątek, 8 września 2017

BOGOTA-VILLAVICENCIO-BOGOTA

7.50 (14.50) odlot z lotniska wojskowego w Bogocie 8.30 (15.30) Przylot do bazy lotniczej w Villavicencio 9.30 (16.30) Msza Święta na terenie bazy lotniczej 15. 40 (22.40) Wielkie Zgromadzenie Modlitw o Pojednania Narodowego w Parque Las Malocas 17.20 (24.20) Chwila modlitwy przy Krzyżu Pojednania w Parque de los Fundadores 18.00 (1.00) Wylot samolotem do Bogoty 18.45 (1.45) Przylot na lotnisko wojskowe w Bogocie

Sobota, 9 września 2017

BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA

8.20 (15.20) Wylot samolotem z lotniska wojskowego do Rionegro 9.10 (16.10) przylot do bazy lotniczej Rionegro 9.15 (16.15) przelot śmigłowcem do Medellín 10.15 (17.15) Msza św. na lotnisku Enrique Olaya Herrera w Medellín 15.00 (22.00) Spotkanie w Ośrodku św. Józefa 16.00 (23.00) Spotkanie z księżmi, zakonnikami, osobami życia konsekrowanego i seminarzystami oraz rodzinami z których się wywodzą na stadionie Macarena Przelot śmigłowcem do bazy Rionegro 17.30 (24.30) Wylot samolotem do Bogoty 18.25 (1.25) Przylot na lotnisko wojskowe w Bogocie

Niedziela, 10 września 2017

BOGOTA-CARTAGENA-RZYM

8.30 (15.30) Wylot samolotem do Cartagena 10.00 (17.00)Przylot di Cartagena 10.30 (17.30) Poświęcenie kamienia węgielnego domu dla bezdomnych i dzieła Talitha Kum na placu św. Franciszka z Asyżu 12.00 (19.00) Modlitwa Anioł Pański przed kościołem św. Piotra Klawera 12.15 (19.15) Wizyta w Domu Sanktuarium św. Piotra Klawera 15.45 (22.45) Przelot śmigłowcem do portu Contecar 16.30 (23.30) Msza Święta w porcie Contecar 18.30 (1.30) Przelot śmigłowcem na lotnisko w Cartagena 18.45 (1.45) Uroczystość pożegnalna 19.00 Wylot samolotem do Rzymu

Poniedziałek, 11 września 2017

RZYM

12.40 Przylot na rzymskie lotnisko Ciampino

Działy: Aktualności

Tagi: Franciszek w Kolumbii