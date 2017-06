Abp Gądecki: musimy być uważni na potrzeby innych

2017-06-23 22:38

ms / Poznań

Dzięki wpatrywaniu się w Chrystusa, który przyjął nasze słabości i dźwigał choroby stajemy się bardziej uważni na cierpienia i potrzeby innych – mówił w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Episkopatu przekonywał, że doświadczenie miłości Serca Jezusa chroni przed niebezpieczeństwem zasklepienia się w sobie i zwiększa gotowość, by żyć dla innych.

Fot. Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

Metropolita poznański celebrował uroczystość Serca Jezusowego w kościele, przy którym tymczasowo postawiono figurę z Pomnika Wdzięczności za odzyskanie przez Polskę niepodległości, którego odbudowę wstrzymują władze miasta Poznania. W homilii mówił o miłości – Boga do człowieka, człowieka do Boga i człowieka do człowieka.

„Początki kultu Serca Jezusa mają głębokie biblijne korzenie. U podstaw wiary biblijnej leży przekonanie, że istnieje tylko jeden Stwórca, a całe stworzenie jest owocem Jego stwórczej potęgi” – zauważył abp Gądecki.

„Ta miłość Boga do człowieka jest dana zupełnie bezinteresownie, bez żadnej uprzedniej zasługi, jest też miłością przebaczającą” – mówił metropolita poznański. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przekonywał, że w świetle Pisma Świętego wyrażenie Serce Jezusa oznacza bardzo szeroką rzeczywistość, całe istnienie Chrystusa, nieskończoną miłość, źródło zbawienia i uświęcenia całej ludzkości.

„Serce Jezusa jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem. To z Serca Jezusa płynie Boża miłość do ludzi i w Sercu Jezusa ludzkość jedna się z Bogiem” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański zauważył, że nabożeństwo do Serca Jezusa stanowi głębokie historyczne świadectwo pobożności Kościoła, wymagające zdecydowanej postawy nawrócenia, miłości i wdzięczności, zaangażowania apostolskiego i poświęcenia się zbawczemu dziełu Chrystusa.

„Miłość Boga do człowieka i człowieka do Boga rodzi miłość człowieka do człowieka. Dlatego już Ojcowie Kościoła za największy grzech świata pogańskiego uważali zatwardziałość serca. Stać się chrześcijaninem znaczyło otrzymać serce z ciała, serce wrażliwe na mękę i cierpienie innych” – mówił abp Gądecki.

Po mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach abp Gądecki przewodniczył procesji eucharystycznej na plac A. Mickiewicza, gdzie przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca, w miejscu, gdzie przed II wojną światową stał Pomnik Serca Jezusa, odbyło się nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

