Proboszcz z Aleppo: Dziękuję narodowi polskiemu

2017-06-23 18:03

Łukasz Krzysztofka

Trzeba rozróżniać – bo jest możliwe, że ktoś może przybyć do kraju podając się za uchodźcę, a powód może być inny. Oczywistym jest obrona przed terroryzmem. To naturalne prawo. Nie mamy prawa jednak zamykać drzwi przed przybyszami – mówił o. Ibrahim Alsabagh, proboszcz franciszkańskiej parafii w syryjskim Aleppo podczas konferencji w Domu Arcybiskupów w Warszawie.

Fot. Łukasz Krzysztofka

o. Ibrahim Alsabagh

Macie przed sobą świadka, człowieka, który serio traktuje swój chrzest i Ewangelię. Ktoś kto nie lekceważy głosu papieża, będzie chwytał relacje, by analizować przyczyny wojen i uchodźstwa i pomagać uchodźcom - powiedział na wstępie kard. Kazimierz Nycz

Zdaniem proboszcza z Aleppo inteligentne i rozważne przyjmowanie uchodźców pozwoli zachować prawo do bezpieczeństwa. O. Ibrahim podkreślił jednak, że trzeba poprawiać warunki życia również tam na miejscu, w Aleppo. - W przeciwnym razie cały świat będzie się chciał znaleźć w Niemczech, Włoszech czy Polsce. To nie jest rozwiązanie – powiedział franciszkanin. – Trzeba myśleć, jak zaleczyć rany tam na miejscu. Każda taka pomoc ma wielkie znaczenie. Niesienie pomocy bliźniemu w potrzebie to prawo i obowiązek każdego człowieka – przypomniał o. Alsabagh.

Franciszkanin zaapelował, aby wszystkie kraje, w tym Polska, uczyniły wiele, by na świecie można było żyć i by człowiek nigdzie nie tracił swojej wolności. Podziękował także za pomoc, jaką mieszkańcy Aleppo już otrzymują od Polskich rodzin. – Program Caritas Polska „Rodzina Rodzinie” to modelowy przykład, jak należy nieść pomoc. Dziś w Aleppo czyni on cuda. Chcę narodowi polskiemu podziękować z głębi serca. Jesteście dla Syrii wzorem nadziei, pokazujecie, że ze zniszczeń można odbudować kraj – powiedział o. Alsabagh.

Proboszcz z Aleppo podkreślił, że najważniejsza jest modlitwa. Ale potrzebna jest też każda pomoc materialna. – W Aleppo jest wszystko, ale wszystko bardzo dużo kosztuje. To wielkie wyzwanie także dla Kościoła. Trzeba działać i mieć odwagę – powiedział franciszkanin.

Konferencja połączona była z promocją książki o. Alsabagha „Tuż przed świtem. Syria. Kroniki czasu wojny i nadziei z Aleppo”, która trafia właśnie na księgarskie półki.

