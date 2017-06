Licheń: XVII Ogólnopolska Pielgrzyma Sybiraków

2017-06-23 08:54

ra / licheń / KAI

Kilkuset sybiraków w dniach 21-22 czerwca wzięło udział w XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków do Matki Bożej Licheńskiej.

Fot. Czechu81-Foter-CC-BY-SA

W środę po południu Sybiracy uczestniczyli w drodze krzyżowej w lesie grąblińskim, by następnie wziąć udział we Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w bazylice.

Główne uroczystości rozpoczęły się w czwartek o godz. 11.00 pod pomnikiem Sybiraków usytuowanym na skwerze przed bazyliką. Uczestników pielgrzymki powitał ks. Zdzisław Banaś, krajowy duszpasterz sybiraków. Głos zabrał także pan Wacław Górski, prezes Związku Sybiraków na Florydzie, który do Lichenia przyleciał specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. W kilku zdaniach zaprezentował zgromadzonym działalność Związku Sybiraków, któremu przewodzi.

Następnie wszyscy zebrani uczestniczyli we Mszy św., której w licheńskiej bazylice przewodniczył ks. Franciszek Głód z Jugowic, natomiast homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Zdzisław Banaś. W wygłoszonym słowie kapłan dziękował Matce Bożej za ocalone życie i możliwość powrotu do domu po syberyjskiej tułaczce. Podziękował również obecnym na pielgrzymce Sybirakom, gdyż dzięki nim pamięć o tamtej zbrodni jest dalej żywa.

W XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków do Matki Bożej Licheńskiej uczestniczyli przedstawiciele oddziałów terenowych Związku Sybiraków RP z: Gdańska, Bydgoszczy, Kluczborka, Konina, Głogowa, Wysokiego Mazowieckiego, Ścinawy, Legnicy, Gliwic, Jeleniej Góry, Kudowy Zdroju, Złotoryi, Opola, Łomży, Lubina, Wysokiego Mazowieckiego, Oleśnicy, Jawora, Wrocławia, Kątów Wrocławskich, Poznania, Bolesławca, Świnoujścia, Warszawy oraz Florydy w USA.

W pielgrzymce uczestniczyli także przedstawiciele pocztu sztandarowego z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej ze Świdnicy (przedstawiciele klasy wojskowej, policyjnej i strażackiej).

Od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. władze ZSRR zorganizowały cztery wywózki polskich obywateli z Kresów na Wschód. Według Związku Sybiraków, wywiezionych zostało ok. 1,3 - 1,5 mln Polaków, z których zginął co trzeci.

