Konsultacjace w sprawie kształtu kart do głosowania w wyborach samorządowych

2017-06-22 08:49

W dniu 21 czerwca br. w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w ramach dnia otwartego każdy mógł wziąć udział w konsultacjach w sprawie kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zapoznać się z zasadami przeprowadzania tych wyborów oraz swoimi prawami wynikającymi z Kodeksu wyborczego.

Polub nas na Facebooku!

Uczestnicy konsultacji, po zapoznaniu się w siedzibie Delegatury ze wzorami kart do głosowania opracowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą, swoje opinie co do kształtu i rozmiaru poszczególnych wzorów kart oraz ich treści, w tym informacji o sposobie głosowania przedstawiali w anonimowej ankiecie. Z analizy informacji zawartych w ankietach wynika, że większość wyborców uznaje karty do głosowania w formie broszury rozmiaru A4 za bardziej funkcjonalne i zrozumiałe niż karty wielkoformatowe rozmiaru A1 czy A0. Propozycje zmian dotyczą uwzględnienia w umieszczonej na pierwszej karcie wzoru w formie zbroszurowanej informacji o nieważności głosu sytuacji, gdy wyborca nie postawi znaku „x” na żadnej liście kandydatów oraz przenumerowania poszczególnych punktów tej informacji.

Był to już kolejny etap konsultacji w sprawie wzorów kart do głosowania opracowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. W dniach 13 i 16 czerwca br. pracownicy Delegatury przeprowadzili konsultacje wśród uczniów klas drugich w XII L.O. im. St. Żeromskiego w Częstochowie oraz L.O. im. mjr. Sucharskiego w Myszkowie, którzy po raz pierwszy będą głosować w najbliższych wyborach samorządowych. Uczestnicy spotkań uważają kartę w formie broszury rozmiaru A4 za bardziej funkcjonalną a zgłoszone uwagi dotyczyły formy graficznej informacji o sposobie głosowania umieszczonych na pojedynczych kartach do głosowania formatu A4 w wyborach do rady gminy/miasta oraz w wyborach organów wykonawczych.

Reklama

W ramach konsultacji pracownicy Delegatury KBW odbędą następne spotkania: w dniu 27 czerwca br. w Urzędzie Gminy Konopiska z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich oraz w dniu 29 czerwca br. z członkami Koła Terenowego (grodzkiego) Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą przy Alei Pokoju 13 w Częstochowie.

Konsultacje w sprawie kształtu kart do głosowania potrwają do końca czerwca br. a wszelkie propozycje i opinie można zgłaszać w formie telefonicznej bądź elektronicznej pod adresem: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie; ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa ,tel./fax 343244224, e-mail: kbwczestochowa@kbw.gov.pl oraz również osobiście w Delegaturze.

Działy: Społeczeństwo Niedziela Częstochowska

Tagi: wybory miasto