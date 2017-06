V Synod Diecezji Tarnowskiej

„Niedziele synodalne” to okazja do wyjaśnienia czym jest synod i jakie tematy będą na nim poruszane. Pierwszą zaplanowano na 25 VI. Kolejne odbywać się będą w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

„Wyjątkowość tej niedzieli będzie polegać na większej intensyfikacji modlitewnej za synod. We Mszy św. będą odmawiane przez kapłana specjalne modlitwy o owocne przygotowanie i przeżycie tego wydarzenia jakim jest synod, aby nasz Kościół był coraz bardziej na wzór Chrystusa. Będzie specjalna modlitwa wiernych oraz specjalna modlitwa eucharystyczna powstała w latach 70-tych w Szwajcarii z okazji synodu. W ramach dziękczynienia po komunii św. będzie wspólne odmówienie modlitwy synodalnej. Ponadto wierni co miesiąc w kazaniu usłyszą nie tylko czym jest synod, ale przede wszystkim zostaną im zaprezentowane po kolei tematy i problemy, które wyjaśnią cel V Synodu. Serię tych zagadnień i oczekiwań zaprezentował bp Andrzej Jeż podczas konferencji prasowej poświęconej synodowi. Ich omówienie ma uwrażliwić wszystkich na potrzebę modlitwy oraz otworzyć na propozycje synodalne w tych dziedzinach życia religijnego” – mówi ks. Andrzej Dudek, rzecznik prasowy Komisji Przygotowawczej V Synodu diecezji tarnowskiej.

Synod jest wydarzeniem rozłożonym w czasie. Obecnie, od grudnia 2016 r. w diecezji tarnowskiej trwa etap przygotowawczy do V Synodu Diecezji Tarnowskiej, którego hasło brzmi: „Kościół na wzór Chrystusa”.

Synod potrwa kilka lat i jest okazją do spokojnej i systematycznej refleksji nad Kościołem, wiarą, pobożnością i problemami, jakimi żyją ludzie, aby znaleźć właściwe środki, które pomogą wierzącym lepiej żyć Ewangelią oraz zachęcą niewierzących do odkrycia drogi zbawienia, jaka wiedzie przez Kościół i jego posługę.

V Synod ma już swoje logo, stronę internetową www.synodtarnow.pl oraz profil SynodTarnow w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter). Pod taką nazwą również na Youtubie został utworzony kanał informacyjny. Powstał też spot filmowy na temat V Synodu

Premiera spotu odbyła się 18 VI 2017 r. w Starym Sączu na Diecezjalnym Święcie Rodzin. Spot trwa 3 minuty. Najpierw z lotu ptaka ukazane są wszystkie bazyliki diecezji, następnie poszczególne osoby – przedstawiciele różnych stanów i funkcji mówią pojedyncze słowa, charakteryzujące zarówno ich, jak i V Synod diecezji tarnowskiej. Spot kończy animacja komputerowa prezentująca logo i hasło synodu.

„Zaproszenie do pracy przy spocie było dla mnie miłą niespodzianką. Było to przyjemne zadanie, trochę też powrót do przeszłości, związanej z pracą w mediach i na planie zdjęciowym do programu telewizyjnego przed laty. Praca przy spocie to przede wszystkim przyjemność spotkania i pracy z ludźmi. W trakcie nagrań były oczywiście sympatyczne sytuacje, trochę śmiechu, żarty sytuacyjne i powtarzane w związku z tym kilkakrotnie ujęcia” – mówi Zuzanna Krawiec, współtwórca spotu. – „Każda z osób, choć mówiła tylko krótkie hasła, miała do opowiedzenia swoją osobistą historię, na chwilę wpuściła nas do swojego świata, domu, pracowni, placu zabaw, kaplicy, na podwórko do swoich zajęć, problemów. Dzięki księdzu misjonarzowi nawet dzieci z placówki misyjnej w Republice Środkowoafrykańskiej pięknie się w spot zaangażowały! Tym samym stały się częścią naszej krótkiej opowieści o tym, że choć tak różni jesteśmy, w różnych światach przebywamy, w różnym wieku zmagamy się z życiem i na różne sposoby przeżywamy naszą wiarę, to wszyscy jesteśmy Jezusowi. On takich nas właśnie ogarnia.

Wszystkich nas chce mieć w swoim Kościele. W spocie tę jedność w różnorodności chyba udało nam się pokazać” – dodaje.

Spot przygotowali: ks. Marcin Baran, ks. Piotr Cebula, Zuzanna Krawiec, Hubert Motyka, Joanna Sadowska oraz Adam Zięba.

