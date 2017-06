Prymas Polski: osoby po rozpadzie małżeństwa nie są poza Kościołem

2017-06-19 13:31

„Konieczne jest dobre rozeznanie i towarzyszenie osobom po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego” – stwierdził abp Wojciech Polak, komentując jeden z tematów rozpoczętego w poniedziałek w Gnieźnie Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny.

Temat ten pojawi się podczas wtorkowych dyskusji panelowych, które odbędą się na zakończenie Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny. Pytany przez dziennikarzy o wagę i znaczenie tego zagadnienia, abp Wojciech Polak podkreślił, że konieczne jest przede wszystkim dobre rozeznanie i towarzyszenie osobom po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego, żyjącym w związkach nieformalnym i niesakramentalnych. Jak powtórzył za papieżem Franciszkiem, osoby takie „nie są ekskomunikowane”, ale mają „swoje ważne miejsce w Kościele”.

„Mam takie poczucie, że rolą Kościoła jest przede wszystkim zaproszenie tych osób do tego, by bardziej uczestniczyły w życiu Kościoła. Ważne jest wyjście do tych osób, dobre rozeznanie ich sytuacji i towarzyszenie im w ich drodze” – podkreślił Prymas Polski.

Odniósł się także do samego forum, podkreślając znaczenie współpracy i współdziałania różnych instytucji, grup i osób zaangażowanych w działania na rzecz rodziny.

„Nie chodzi o to, aby wszystkie inicjatywy były takie same, by ktoś je zmonopolizował, ale byśmy potrafili z sobą współpracować i by ta współpraca przynosiła jak najlepsze owoce” – zaznaczył abp Polak.

Dodał, że troska o rodzinę musi dotyczyć wszystkich etapów jej rozwoju i życia, poczynając od towarzyszenia młodym podczas przygotowania do małżeństwa, poprzez czas przeżywanie życia małżeńskiego i rodzinnego.

Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny rozpoczęło się 19 czerwca w Gnieźnie. Uczestniczą w nim duchowni i świeccy zaangażowani w duszpasterstwo rodzin, a także wspólnoty i stowarzyszenia działające na rzecz rodzin i ochrony życia. Jednym z uczestników forum będzie kard. Kevin Josef Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

