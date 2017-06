Papież: Kalwaria Zebrzydowska ma szczególne znaczenie dla Archidiecezji Krakowskiej

2017-06-18 16:35

md / Kalwaria Zebrzydowska

Papież Franciszek przesłał na ręce abp. Marka Jędraszewskiego telegram z okazji obchodów jubileuszu 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej. „Proszę Boga, aby zachował w sercach wszystkich to duchowe dziedzictwo i by było ono na dalsze lata źródłem inspiracji i sił do umacniania lokalnej wspólnoty i budowania jej pomyślności” - napisał Ojciec Święty.

Fot. Bożena Sztajner / Niedziela

Franciszek wskazał, że Kalwaria Zebrzydowska - miasto, które powstało wokół sanktuarium pasyjno-maryjnego - „przez wieki okazywała i nadal okazuje gościnność pielgrzymom przybywającym, aby przejść drogę Męki Pana i bólu Jego Matki, i by zawierzać Jej siebie i wszystkie trudne sprawy osobiste, rodzinne i społeczne”.

„To Matka Bożego Syna, jak mówił św. Jan Paweł II, zwraca swe miłosierne oczy ku troskom człowieka strapionego i wyprasza łaskę takiego rozwiązania trudnych spraw, że w swej niemocy zdumiewa się on potęgą i mądrością Bożej Opatrzności. Z tego względu Kalwaria Zebrzydowska ma szczególne znaczenie dla Archidiecezji Krakowskiej, która uczestniczy w obchodach jubileuszu, zanosząc dziękczynienie Bogu za wszelkie dobro, jakie z Jego łaski na tej ziemi zrodziło się w sercach mieszkańców i gości” - napisał Ojciec Święty, zapewniając, że chętnie włącza się w to dziękczynienie.

„Równocześnie, przez wstawiennictwo Maryi, proszę Boga, aby zachował w sercach wszystkich to duchowe dziedzictwo i by było ono na dalsze lata źródłem inspiracji i sił do umacniania lokalnej wspólnoty i budowania jej pomyślności. Władzom i mieszkańcom miasta, i wszystkim uczestnikom jubileuszowych uroczystości z serca błogosławię” - zakończył Franciszek.

Telegram papieski został odczytany na początku jubileuszowej Mszy św. z okazji 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej, której w sanktuarium kalwaryjskim przewodniczy abp Marek Jędraszewski.

