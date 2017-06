Nysa: V Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

2017-06-18 15:36

hh / Nysa / KAI

W Nysie zakończył się V Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. „Rozmawialiśmy w sposób obywatelski z władzami lokalnymi i centralnymi. Cieszę się, że w takim klimacie dialogu i przyjaźni możemy się spotykać, debatować i dochodzić do ważnych wniosków” – podsumowała trzydniowe spotkanie Joanna Krupska, prezes Stowarzyszenia Dużych Rodzin „Trzy plus”. W trzydniowym Zjeździe uczestniczyło ponad 1100 osób, tworzących 200 rodzin, wśród których jest 800 dzieci.

Fot. Christin Lola/fotolia.com

Prezes Stowarzyszenia Dużych Rodzin „Trzy plus” Joanna Krupska zaznaczyła, że rodziny zrzeszone w stowarzyszeniu mają poczucie wartości. „Już od 10 lat stowarzyszamy się i pracujemy wspólnie nad tym, aby polityka prorodzinna w naszym kraju była dobrze rozumiana i kształtowana” – wyjaśniła i przyznała, że 10 lat temu praktycznie nie było żadnej polityki prorodzinnej w Polsce. Krupska stwierdziła także, że świadczenie „Rodzina 500 plus” w sposób przełomowy zmienia pozycję rodzin wielodzietnych, przez co żyje się im dużo lżej i wiele z nich wychodzi z obszaru ubóstwa.

„Polskie duże rodziny z trójką i więcej dzieci stanowią olbrzymią wartość. Musimy o tym pamiętać i darzyć szczególnym szacunkiem i uznaniem te rodziny, które ponoszą trud wychowywania dzieci” – powiedziała Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki społecznej podczas panelu na temat Karty Dużej Rodziny, który odbył się w Nyskim Domu Kultury 17 czerwca.

Minister stwierdziła, że z postrzeganiem rodzin wielodzietnych różnie bywało wcześniej w Polsce. Ponadto przypomniała, że z programu „Rodzina 500 plus” korzysta obecnie 1,6 mln rodzin. Dzieci w tych rodzinach jest ponad 3,9 mln. Duże rodziny stanowią 14 proc., a dzieci z tych rodzin to ponad 28 proc. wszystkich dzieci objętych programem 500 plus.

„W polskich rodzinach rodzi się więcej dzieci” – przyznała Rafalska. W pierwszym kwartale 2017 roku urodziło się 100 tys. dzieci, a każdy miesiąc był wzrostowy w porównaniu do tego samego miesiąca zeszłego roku.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podziękowała partnerom, którzy włączają się w Kartę Dużej Rodziny. „Myślę, że to jest właściwa odpowiedź polskiego biznesu na obecność w polityce rodzinnej i społecznej. Ta obecność jest oczekiwana i potrzebna. Środowisko biznesu powinno dzielić się tym, co jest ich dorobkiem i pokazywać społeczną ludzką twarz. Jest to niezwykle ważne i potrzebne” – podkreśliła.

„Nie chciałabym – wyznała Rafalska – żebyśmy mówili o polskich rodzinach w wymiarze tylko materialnym. To są też wartości – fundament tych rodzin. Myślę, że Karta Dużych Rodzin, która jest głównym tematem spotkania tego zjazdu to okazanie uznania i szacunku wszystkim dużym rodzinom” – dodała.

Za zakończenie panelu minister Rafalska podpisała umowę partnerską w ramach Karty Dużej Rodziny z Piotrem Adamczakiem reprezentującym spółkę ENEA. Pani minister przypomniała, że w ramach projektu Karty Dużej Rodziny współpracuje 2 tys. partnerów oferujących zniżki. Kartę posiada 383 tys. rodzin i 1,78 mln osób. Jednocześnie zapowiedziała, że trwają rozmowy z rządem nad zmianami, które będą obowiązywać od 2018 roku. Dotyczą m.in. rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z karty o rodziców, którzy kiedykolwiek posiadali co najmniej troje dzieci, a także uruchomiona zostanie aplikacja mobilna Karty Dużej Rodziny na smartfony.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, w instytucjach publicznych, firmach prywatnych i państwowych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, środków komunikacji, ośrodków rekreacyjnych, sklepów spożywczych, punktów usługowych, stacji benzynowych czy księgarni na terenie całego kraju.

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz podkreślił, że goszczenie rodzin wielodzietnych w ramach zjazdu to dla niego prawdziwy zaszczyt i duma. „Polskie rodziny z rządowego wsparcia są zadowolone i jestem przekonany, że to wsparcie będzie z roku na rok coraz większe, a rodziny będą wiązały swoją przyszłość tylko i wyłącznie z naszym krajem oraz nie będą miały pokus wyjeżdżania zagranicę” – dodał.

Kolbiarz przypomniał, że jest to szczególnie ważne na Opolszczyźnie, gdyż województwo opolskie na mapie demograficznej ma najniższy wskaźnik dzietności, a także dość duży wskaźnik migracji zarobkowej. Nysa, dzięki prowadzonej już od kilku lat aktywnej polityce prorodzinnej, zatrzymała te procesy i z roku na rok rodzi się w tym mieście więcej dzieci, a migracja zarobkowa utrzymuje się na poziomie bliskim zera. Nyski samorząd jako pierwszy w Polsce podjął uchwałę w sprawie wsparcia rodzin tzw. bonem wychowawczym. Po kilkunastu miesiącach od wprowadzenia bonu w gminie liczba zawieranych małżeństw wzrosła o 24,3 proc., a liczba urodzeń wzrosła o 21,6 proc.

Joanna i Wojciech Chojnowscy z Pruszcza Gdańskiego, rodzice siedmiorga dzieci i oczekujący na narodzenie kolejnego zgodnie stwierdzili, że najpiękniejsze w dużej rodzinie są same dzieci. „To one po nas pozostaną, są podobne do nas, usamodzielniają się, stają się starsze” – podkreślił Wojciech.

Swoim dzieciom państwo Chojnowscy przekazują wartości, zgodne z hasłem: „Bóg, honor, ojczyzna”. „Staramy się spędzać z dziećmi dużo czasu, modlimy się razem, wspólnie się bawimy, pokonujemy trudności. Podpowiadamy dzieciom, które kręgi i środowiska są wartościowe. Pokazujemy dobre wzorce w polityce” – zaznaczyli.

„Takie spotkania pokazują nam, że nie jesteśmy odosobnieni” – przyznali Chojnowscy, którzy na co dzień spotykają rodziny o innym modelu. Wcześniej uczestniczyli w zjeździe bliźniaków, gdyż są rodzicami dwóch par bliźniąt. „Na zjazdach możemy wymienić się doświadczeniami. Poznajemy inne rodziny, z którymi chcemy utrzymywać kontakt, zapraszać się wzajemnie” – dodali.

Dzieci państwa Chojnowskich, czyli Marysia, Szczepan, Róża, Jasiu, Maksymilian, Hiacynta i Franciszek uczestniczyły w różnych warsztatach. Oferta była niezwykle bogata i każde znalazło coś dla siebie. Wśród najchętniej wybieranych znalazły się warsztaty muzyczne, sportowe, projektowania ubrań, mimiczne z Ireneuszem Krosnym, łucznictwa i gier planszowych. Ponadto, rodzice mogli skorzystać z warsztatów dobrej komunikacji z dziećmi i nastolatkami, nauczyć się masażu, ciekawych upięć włosów czy manicure i pielęgnacji cery.

Rodziny pozytywnie zaskoczone były doskonałą organizacją zjazdu. Dzięki pomocy wolontariuszy, małżonkowie mogli pobyć tylko we dwoje, a ich dzieci w tym czasie rozwijały swoje zainteresowania i były pod dobrą opieką.

Drugi dzień V Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin zwieńczył marsz dla życia i rodziny, który przeszedł ulicami Nysy, od bazyliki pw. św. Jakuba i św. Agnieszki na stadion miejski, gdzie odbył się duży koncert. Na scenie wystąpili: zespół Jarząbki z Podhala, Joszko Broda i Dzieci z Brodą, Trzecia Godzina Dnia i Szymon Chodyniecki.

Podczas Mszy św. w bazylice pw. św. Agnieszki i św. Jakuba w Nysie na zakończenie zjazdu (18 czerwca) bp Andrzej Czaja podziękował rodzicom za przyjęcie każdego dziecka. „W ten sposób przyjęliście w sposób bardzo konkretny Jezusa. To wy całemu społeczeństwu mówicie, że rodzina jest skarbem, a dziecko błogosławieństwem Boga. Jest to wielki apostolat, który ma ogromne znaczenie także dla kapłanów i osób konsekrowanych. U jego podstaw jest spotkanie i przyjęcie woli Bożej. Pokazujecie nam, jak dobrze jest otworzyć się na wolę Boga, który chce naszego dobra i szczęścia” – podkreślił.

Jednocześnie ordynariusz przyznał, że wypełnianie woli Boga w codzienności nie jest łatwe, a samo przyjęcie każdego dziecka jako daru od Boga wcale nie gwarantuje sielankowego życia. Czuwanie, pielęgnowanie i wychowywanie dziecka to trudne i odpowiedzialne zadania.

Kaznodzieja przypomniał, że św. Józef i Maryja nieraz rezygnowali ze swoich wcześniejszych planów, dążeń i pragnień, gdy Bóg wytyczał im inną drogę. „W życiu małżeńskim i rodzinnym nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę zmierzać do wcześniej obranego celu. Nade wszystko, trzeba się starać żyć po Bożemu, a wtedy osiąga się cel ostateczny, czyli dom Ojca – życie wieczne. A choć może te pośrednie cele za życia nie wszystkie będą spełnione, to bynajmniej nie przekreśli to naszego szczęścia i życia we wzajemnej miłości, bo Bóg lepiej wie jak zagwarantować nam szczęście. Tylko trzeba zaufać i poddać się Jego woli” – wskazał.

Zdaniem biskupa, współcześnie to słowo Boże oznajmia wolę Bożą i zachęcił rodziny, aby z wiarą przyjmować wskazania Ewangelii i żyć nią na co dzień. Hierarcha stwierdził również, że najlepszą formą okazania miłości jest posłuszeństwo Bogu i wspólna modlitwa. „Wtedy Bóg jest pomiędzy nami i żyjemy w przestrzeni Bożej miłości. A ludzka miłość umocniona jest tą Bożą i umiemy swoją małostkowość i słabość przezwyciężać, a także otwierać się coraz bardziej na każdego domownika” – dodał.

Zjazd Dużych Rodzin to ogólnopolskie, trzydniowe spotkanie, na które od pięciu lat, zapraszane są rodziny z trójką i więcej dziećmi. Organizatorami V Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin są Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz miasto goszczące Nysa. Celem Zjazdu jest integracja rodzin wielodzietnych, wspieranie działań w obszarze polityki rodzinnej i tworzenie pozytywnego obrazu dużej rodziny.

W programie jest wiele ciekawych wydarzeń. Zaplanowano warsztaty z psychologii, w tym m.in. relacji małżeńskich, komunikacji z nastolatkami i z małymi dziećmi. Łącznie działać będzie ok. 80 grup warsztatowych. Oprócz tego koncerty z licznymi atrakcjami dla dzieci, występ mima Ireneusza Krosnego, kiermasz rękodzieła, wesołe miasteczko, siłownia na świeżym powietrzu oraz Nyski Marsz dla Życia i Rodziny.

V Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin Patronatem Honorowym objął prezydent Andrzej Duda. Partnerem Głównym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sponsorami wydarzenia są Grupa Eurocash S.A. i Bank Pocztowy S.A. Patronem medialnym wydarzenia była Katolicka Agencja Informacyjna i Program 1 Polskiego Radia.

