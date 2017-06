Bp Czaja do dużych rodzin: jesteście pięknymi świadkami otwarcia się na wolę Bożą!

2017-06-18 14:29

hh / Nysa / KAI

„Jesteście pięknymi świadkami otwarcia się na wolę Bożą!” – powiedział bp Andrzej Czaja do rodzin w bazylice pw. św. Agnieszki i św. Jakuba w Nysie. W zorganizowanym w tym mieście V Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin uczestniczyło ponad tysiąc osób.

Fot. Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

Opolski biskup, jako pasterz i następca apostołów najpierw podziękował rodzicom za przyjęcie każdego dziecka. „W ten sposób przyjęliście w sposób bardzo konkretny Jezusa. To wy całemu społeczeństwu mówicie, że rodzina jest skarbem, a dziecko błogosławieństwem Boga. Jest to wielki apostolat, który ma ogromne znaczenie także dla kapłanów i osób konsekrowanych. U jego podstaw jest spotkanie i przyjęcie woli Bożej. Pokazujecie nam, jak dobrze jest otworzyć się na wolę Boga, który chce naszego dobra i szczęścia” – podkreślił.

Jednocześnie biskup opolski przyznał, że wypełnianie woli Boga w codzienności nie jest łatwe, a samo przyjęcie każdego dziecka jako daru od Boga wcale nie gwarantuje sielankowego życia. Czuwanie, pielęgnowanie i wychowywanie dziecka to trudne i odpowiedzialne zadania.

Bp Czaja przypomniał, że św. Józef i Maryja nieraz rezygnowali ze swoich wcześniejszych planów, dążeń i pragnień, gdy Bóg wytyczał im inną drogę. „W życiu małżeńskim i rodzinnym nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę zmierzać do wcześniej obranego celu. Nade wszystko, trzeba się starać żyć po Bożemu, a wtedy osiąga się cel ostateczny, czyli dom Ojca – życie wieczne. A choć może te pośrednie cele za życia nie wszystkie będą spełnione, to bynajmniej nie przekreśli to naszego szczęścia i życia we wzajemnej miłości, bo Bóg lepiej wie jak zagwarantować nam szczęście. Tylko trzeba zaufać i poddać się Jego woli” – wskazał.

Zdaniem biskupa opolskiego, współcześnie to słowo Boże oznajmia wolę Bożą i zachęcił rodziny, aby z wiarą przyjmować wskazania Ewangelii i żyć nią na co dzień. Hierarcha stwierdził również, że najlepszą formą okazania miłości jest posłuszeństwo Bogu i wspólna modlitwa. „Wtedy Bóg jest pomiędzy nami i żyjemy w przestrzeni Bożej miłości. A ludzka miłość umocniona jest tą Bożą i umiemy swoją małostkowość i słabość przezwyciężać, a także otwierać się coraz bardziej na każdego domownika” – dodał.

Zjazd Dużych Rodzin to ogólnopolskie, trzydniowe spotkanie, na które od pięciu lat, zapraszane są rodziny z trójką i więcej dziećmi. Organizatorami V Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin są Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz miasto goszczące Nysa. Celem Zjazdu jest integracja rodzin wielodzietnych, wspieranie działań w obszarze polityki rodzinnej i tworzenie pozytywnego obrazu dużej rodziny.

V Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin Patronatem Honorowym objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Partnerem Głównym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sponsorami wydarzenia są Grupa Eurocash S.A. i Bank Pocztowy S.A. Patronem medialnym wydarzenia jest Katolicka Agencja Informacyjna i Program Pierwszy Polskiego Radia.

