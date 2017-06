Bp Greger do środowisk trzeźwościowych: dziś człowiek pragnie wolności i ucieka od niej zarazem

2017-06-18 09:25

rk / Szczyrk / KAI

Za 25 lat działalności Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości oraz 30 lat obecności wspólnoty Anonimowych Alkoholików na Podbeskidziu dziękowano 17 czerwca w sanktuarium maryjnym w Szczyrku na Górce. Mszy św. z udziałem osób zajmujących się na co dzień krzewieniem abstynencji przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej bp Piotr Greger.

Fot. Mariusz Niesyt/Archiwum parafii

Bp Piotr Greger podczas odpustowej Mszy św. w parafii św. Pawła Apostoła

Biskup w homilii rozważając ewangeliczną scenę powołania apostołów, zauważył, że w poszukiwaniu własnego miejsca we wspólnocie Kościoła, człowiek zawsze musi być wolny.

„Jezus powołując uczniów nikogo nie ciągnął na siłę, nic nie nakazywał, ale proponował, zostawiając każdemu możliwość wyboru. Wolność wyboru, zupełna swoboda, dotycząca momentu podejmowanej decyzji, to są sprawy kluczowe. Współczesne odwoływanie się do wolności ma jednak charakter paradoksalny. Człowiek bowiem pragnie dziś wolności, a zarazem przyjmuje zachowania wskazujące na to, że tej wolności się boi, ucieka przed nią, obawia się ryzyka, które ona ze sobą niesie” – zauważył, cytując słowa św. Pawła: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” (1 Kor 6, 12).

Zdaniem duchownego, uczniowie Chrystusa są wezwani, aby odkrywać prawdziwe oblicze wolności, jej chrześcijański model. Zaznaczył, jednocześnie, że w obliczu zjawiska dechrystianizacji nie jest to zadanie proste. „Ewangeliczne orędzie o wolności i wyzwoleniu człowieka, jest przedstawiane i odbierane przez ludzi jako coś, co rzekomo staje na drodze ludzkiej wolności. Jednocześnie wielu ludzi - w duchu mądrości i odpowiedzialności - zadaje sobie niepokojące pytanie, dlaczego rozliczne poszukiwania wolności doprowadziły do nowych form zniewolenia” – przestrzegł.

Biskup podziękował za wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz tych ludzi, „którzy z wykorzystaniem daru wolności mieli czy nadal miewają poważny problem”. „To są ludzie, dla których wolność nie jest szansą, ale problemem, nie jest okazją dla czynienia dobra, lecz kłopotem i swego rodzaju przekleństwem. Dla wielu z was wolność i jej zagrożenie to nie teoretyczny wykład, ale trudna i gorzka lekcja życia” – dodał.

Zaadresował swe słowa do tych, którzy przez 25 lat działalności Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości oraz 30 lat obecności wspólnoty Anonimowych Alkoholików na Podbeskidziu, „poświęcili swój czas, siły i ogrom dobrej woli, aby siebie samych oraz innych uczyć właściwego wykorzystania wolności”.

„Potraktujmy ten dar poważnie, z ogromnym poczuciem odpowiedzialności, ze świadomością, że przyjdzie taki moment, kiedy będziemy musieli Panu Bogu zdać sprawę z wykorzystania tego daru” – zaznaczył.

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości zajmuje się promocją idei trzeźwości i zdrowego stylu życia, pomaga rozwiązywać problemów związane z piciem alkoholu i używaniem innych środków zmieniających nastrój. Dzięki stałym spotkaniom, członkowie organizacji starają się kształtować pragnienie powstrzymywania się od picia alkoholu, zażywania narkotyków, uwalniania się od innych form uzależnień oraz tworzenie warunków do życia i rozwoju w trzeźwości. Stowarzyszenie pomaga też osobom współuzależnionym oraz ofiarom i sprawcom przemocy. Praca w stowarzyszeniu oparta jest przede wszystkim na wolontariacie i pracy społecznej członków.

Działalność wspólnoty Anonimowych Alkoholików na Podbeskidziu została formalnie zainicjowana 17 stycznia 1988 r., podczas VII Konferencji Służb Krajowych w Lesznie, gdy powstała Intergrupa Galicyjska, skupiająca wszystkie krakowskie grupy AA oraz grupy AA na południu Polski - z Tarnowa, Przemyśla, Nowego Targu, Oświęcimia, Bielska Białej i małej wsi Humniska k. Sanoka.

Z okazji jubileuszu w Szczyrku w dniach od 16 do 18 czerwca br. odbywa się Zlot Radości Regionu Galicja pod hasłem "Zdrowiejemy z rodziną".

