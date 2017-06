Bp Solarczyk do członków Ruchu Światło-Życie: bądźcie dla innych pomostem Bożej łaski

2017-06-17 18:38

mag / Warszawa

Bądźcie dla innych pomostem Bożej łaski – zaapelował do animatorów Ruchu Światło-Życie bp Marek Solarczyk. W kaplicy Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyło się uroczyste posłanie kapłanów i animatorów Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej na wakacyjne rekolekcje. W tym roku weźmie w nich udział ponad 870 uczestników, którzy zgodnie z założeniami Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego będą się modlić, poznawać Boże Słowo, oraz doświadczać chrześcijańskiego życia we wspólnocie.

W homilii bp Solarczyk przypomniał, że rekolekcje są przede wszystkim dziełem Boga, a posługujący w tym czasie kapłani i animatorzy jedynie Jego sługami. – To nie my wybieramy czas, miejsce czy sposób w jaki Jezus ma działać, bo to jest Jego dzieło, do którego nas zaprasza, byśmy stali się dla innych pomostem Jego łaski – powiedział.

Podkreślił, że wszystko co się wydarzy od chwili przyjęcia "świecy oazy" aż do dziękczynienia na początku września, nie będzie elementem przypadkowym czy zbędnym. - Tym bardziej, że będzie się to realizowało w czasie, kiedy w diecezji będzie trwała peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego – powiedział bp Solarczyk.

Zachęcał również do otwartości na działanie Ducha Świętego. - Na płaszczyźnie wiary nie da się wszystkiego przewiedzieć, czy przygotować, bo „Bóg nieustannie wszystko czyni nowym” – powiedział duchowny przyznając, że to, co Jezus ofiaruje może nie do końca wpisywać się w dotychczasowe doświadczenia, czy wyobrażenia. – Nie zapominajmy jednaka, że to zawsze będzie Jego dar - dar wpisany w konkretny czas, dzieło czy osobę, którą obok nas postawi – powiedział kaznodzieja. Zwrócił uwagę, że Boże działanie uczy człowieka pokory i zachęca do dziecięcej otwartości.

Przywołując obraz palącej się świecy, zaapelował do animatorów, by byli znakiem Bożego światła. – Nie płomień życia łaski, nadziei i modlitwy zawsze płonie w waszych sercach – życzył członkom ruchu bp Solarczyk. Przekonywał- Jeżeli będziecie nieśli Boga, jeżeli będzie On w was żył, nie martwcie się wówczas owocami, nie martwcie się drogą, czy tym w jaki sposób Pan zrealizuje swoje dzieło. Wy macie być pomostem który sprawi, że ktoś, przychodząc do was, spotka Boga.

Nie wątpcie, że Bóg i Jego łaska zwyciężą w życiu drugiego człowieka – zaapelował Bp Solarczyk

W tym roku w czterech turnusach rekolekcji oazowych będzie uczestniczyło ponad 870 młodych ludzi. Wraz z nimi pojedzie także w ponad 100 animatorów i 14 kapłanów. Oprócz tradycyjnych rekolekcji w tym roku odbędzie się także KODA – czyli Kurs Oazowy dla Animatorów.

Oaza jest ruchem odnowy Kościoła w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II. Jej członkowie uczestniczą w formacji w parafiach, gdzie odbywają się cotygodniowe spotkania. Punktem podsumowującym roczną pracę są 15-dniowe rekolekcje.

Twórcą Ruchu Światło-Zycie był ks. Franciszek Blachnicki. Zmarł 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu (Niemcy).

