Pielgrzymka do Matki

2017-06-17 17:02

dk. Łukasz Kusztra i Daniel Miller

W sobotę 10 czerwca, we wspomnienie bł. biskupa Bogumiła odbyła się pielgrzymka do Lichenia. Na pielgrzymkę z Kamiennej Góry pojechała 50 osobowa grupa dzieci, młodzieży i rodziców z Kamiennej Góry i z Przedwojowa.

Fot. Daniel Miller

W grupie pątników byli także przedstawiciele Bractwa Świętego Józefa, Liturgicznej Służby Ołtarza. Organizatorem pielgrzymki był pan Józef Hebda oraz dk. Łukasz Kusztra, który obecnie w parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze odbywa roczną praktykę pastoralną.

Podczas podróży w autokarze panowała wspaniała i serdeczna atmosfera. Nie zabrakło również modlitwy i śpiewów. Dk. Łukasz prowadził godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które miały wzbudzić w każdym z nas intencje, jakie będziemy ofiarować Matce Bożej w Licheniu. Oprócz Godzinek, zostały odśpiewane także liczne pieśni pielgrzymkowe.

Pierwszym miejscem naszego zatrzymania w Licheniu była Kalwaria, która znajduje się w Lesie Grąblińskim. Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej dk. Łukasz prowadził rozważania. Myślą przewodnią były słowa: „Przyjacielu, po coś przyszedł?”. Po tej modlitwie pojechaliśmy do Sanktuarium Maryjnego, gdzie o godzinie 12.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii, podczas której złożyliśmy nasze intencje przed obliczem Matki Bożej Licheńskiej. Mszy przewodniczył o. Marianin, który przywitał wszystkich pielgrzymów i zaprosił do owocnego przeżycia czasu pielgrzymowania.

W słowie Bożym zwrócił uwagę na wyjątkowość przesłania księgi Tobiasza i polecił, aby każdy z nas jak najczęściej po nią sięgał. Po Eucharystii udaliśmy się na posiłek i każdy mógł w ramach czasu wolnego zwiedzić bazylikę i inne obiekty sakralne znajdujących w pobliżu. Istotnym miejscem odwiedzin była kaplica Krzyża Świętego, która jest położona w dolnej części kościoła Matki Bożej Częstochowskiej. W ołtarzu tej kaplicy znajduje się krucyfiks, z którym jest związana historia. Podczas II wojny światowej, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Doroty, hitlerowcy urządzili szkołę dla chłopców z obozu Hitlerjugend. Młodych Niemców zaprawiano w okrucieństwie. Szczególnie wyróżniała się w tym Berta Bauer – wychowawczyni chłopców. Któregoś dnia, w lipcu 1944 roku, chcąc pokazać swoim wychowankom, że nie ma Boga, zgromadziła ich wszystkich przed kaplicą cmentarną. Następnie wymierzyła z pistoletu i strzeliła do krucyfiksu, który znajdował się nad wejściem do kaplicy. Powiedziała: „Gdyby Bóg istniał, powinien natychmiast mnie ukarać”. Kilka godzin później, kiedy jechała na stację kolejową do Konina, przelatujący samolot ostrzelał jej wóz. Zginęła na miejscu.

O godzinie 15.00 zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia i tym samym daliśmy piękne świadectwo przynależności do Jezusa Chrystusa jako naszego Mistrza, Pana i Przewodnika. W drodze do autobusu liczna grupa pielgrzymów udała się schodami prowadzącymi od kościoła św. Doroty do licheńskiego źródełka. W drodze powrotnej odwiedziliśmy także Kalisz i sanktuarium św. Józefa.

W imieniu całej wspólnoty pielgrzymkowej, chcemy podziękować panu Józefowi Hebdzie za zorganizowanie wyjazdu do Lichenia i dk. Łukaszowi Kusztra za opiekę i za modlitwę.

