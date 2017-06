Mate.O o swej nowej płycie: to wielki przywilej wychwalać Boga

2017-06-17 09:52

rk / Cieszyn

Wychwalanie Boga to główny temat mojej najnowszej płyty – podkreślił w rozmowie z KAI Mateusz Mate.O Otremba, kompozytor, autor tekstów, wokalista, fotograf, jedna z najważniejszych postaci sceny muzyki chrześcijańskiej w Polsce.

Premierowy materiał z płyty „Król Wszechświatów” artysta przedstawił podczas czwartkowego koncertu w Mysłowicach „Bądź jak Jezus” oraz w piątkowy wieczór w Cieszynie, gdzie pojawił się na scenie m.in. wraz z swoją zoną Natalią Niemen podczas koncertu w ramach Ewangelickich Dni Kościoła.

Jak przyznał Mate.O w rozmowie z KAI, jego nowa płyta jest swoistym powrotem do jego pierwszych płyt nagranych wiele lat temu. „Nic bardziej piękniejszego i bardziej wyjątkowego nie mogło mnie w ostatnim czasie spotkać jako artysty. Próba opisywania tego, jaki jest Bóg, wychwalania Go i adorowania oraz dziękowania Mu za to, kim jest i co dla mnie zrobił, to wielki przywilej” – zauważył, zwracając uwagę, że na najnowszej płycie słychać przenikające się różne wrażliwości i style muzyczne, piosenki, oraz spontaniczne improwizacje.

„Cała płyta poświęcona jest jednej myśli - wychwalaniu Boga, stąd wiele inspiracji do pisania tekstów pochodzi z Biblii” – dodał.

Singlem poprzedzającym płytę jest utwór „Chrystus panuje” zainspirowany Psalmem 93. Mate.O/TU - nowy projekt Mateusza Mate.O Otremby, to powrót do korzeni twórczości artysty i nawiązanie do swoich pierwszych albumów. TU jest skrótem od Totalnego Uwielbienia.

Album Mate.O/TU pt. „Król Wszechświatów” zawiera jedenaście nowych autorskich kompozycji. Do pracy nad najnowszym albumem artysta zaprosił Pawła BZIM Zareckiego (producenta płyt m.in. Anny Marii Jopek, TGD, Mietka Szcześniaka), który jest odpowiedzialny za produkcję muzyczną albumu. Na płycie można usłyszeć utwory znane szerszej publiczności takie jak: „Wszystko poddane jest”, czy „Cały świat niech pozna Cię”, oraz osiem zupełnie nowych, premierowych kompozycji m.in. „Chrystus panuje”, tytułowy „Król Wszechświatów”, czy „Cudowny dzień”.

Pochodzący z Wrocławia artysta zadebiutował na scenie muzycznej w 1997 roku. Od tamtej pory nagrał sześć autorskich albumów : „Totalne Uwielbienie” (1997), „Jesteś dobry dla mnie” (2002), „Zapominam siebie” (2006), Mate.O Akustyczny i Przyjaciele „Usiądź przy mnie” DC&DVD (2012), Mate.O & GŁYK P.I.K Trio „Kolędy Narodów”(2014), „Pieśni Naszych Ojców” (2016).

Jest również znany z wieloletniej współpracy jako wokalista i autor piosenek z zespołami : TGD oraz New Life’m, z którymi nagrał w sumie 6 albumów. Współpracował z wybitnymi artystami jak: Natalia Niemen, Marcin Pospieszalski, Joachim Mencel, Paweł Bzim Zarecki, Piotr Wojtasik, Mieczysław Szcześniak. W muzyce Mate.O słychać elementy, rocka, folku, indie, jazzu, rhytm&bluesa.

Płyta Mate.O/TU pt. „Król Wszechświatów” ukazała się 8 czerwca br. nakładem wydawnictwa Philadelphia Records.

