Nie żyje Helmut Kohl. Pierwszy kanclerz zjednoczonych Niemiec

2017-06-16 17:46

Były kanclerz federalny Niemiec i przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Helmut Kohl zmarł w wieku 87 lat - poinformował w piątek jego adwokat Stephan Holthoff-Pfoertner.



Fot. wikipedia.org

Ze względu na stan zdrowia Kohl w ostatnich latach niemal całkowicie wycofał się w zacisze domowe. W 2008 roku doznał wskutek upadku urazu głowy i od tego czasu poruszał się w wózku inwalidzkim.

Urodzony w Ludwigshafen Kohl był od 1969 do 1976 roku premierem krajowym Nadrenii-Palatynatu, a od roku 1973 do 1998 przewodniczącym CDU. W następstwie ujawnienia afery z nielegalnym finansowaniem CDU nowa przewodnicząca partii Angela Merkel skłoniła go w 2000 roku do rezygnacji z funkcji honorowego przewodniczącego. Zakłóciło to trwale stosunki między obydwojgiem polityków.

Polscy politycy składają na Twitterze kondolencje i wyrazy współczucia po śmierci byłego kanclerza federalnego Niemiec i przewodniczącego Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Helmuta Kohla.

