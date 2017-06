USA: trwa kurs bioetyki dla liderów pro-life z całego świata

2017-06-16 15:06

Liderzy pro-life z czterech kontynentów uczestniczą w tym tygodniu w intensywnym kursie bioetyki zorganizowanym przez Centrum Etyki i Kultury Uniwersytetu Notre Dame w USA. Wśród nich zaproszony gość z Polski – Prezes Fundacji JEDEN Z NAS Jakub Bałtroszewicz.

Vita Institute – bo o nim mowa – jest organizowany każdego roku już od 7 lat. Gromadzi ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz budowania kultury życia. To nie tylko liderzy ruchów pro-life, ale również lekarze, psychologowie, prawnicy, nauczyciele i wykładowcy akademiccy, pracownicy diecezjalnych poradni życia rodzinnego.

„Przez ponad tydzień – wyjaśnia Jakub Bałtroszewicz – mamy niepowtarzalną okazję nie tylko nawiązać kontakty z liderami pro-life aż z czterech kontynentów, ale również wymienić się wiedzą, doświadczeniami czy nawiązać współpracę, która w przyszłości pozwoli nam jeszcze lepiej działać dla obrony życia”.

Bogate curriculum wykładów prowadzonych przez najwybitniejszych przedstawicieli amerykańskiej myśli chrześcijańskiej i konserwatywnej obejmuje nie tylko solidne wprowadzenie do filozofii i teologii początków życia, ale przede wszystkim szczegółowe wykłady z zakresu biologii, genetyki, prawa – w tym międzynarodowego obejmującego prawa człowieka.

„Szczególnie poruszające i zapadające w pamięć były dla mnie wykłady dotyczące adopcji oraz leczenia prenatalnego” – mówi Bałtroszewicz. „Te dotyczące adopcji prowadził Ryan Bomberger, założyciel fundacji «promieniowanie» (www.theradiancefoundation.org). Jego życie poczęło się w wyniku gwałtu na mamie, która jednak zdecydowała się go urodzić i oddać do adopcji. Został przyjęty do kochającej rodziny ponad 15 adoptowanych dzieci o różnych kolorach skóry, niektóre z nich były niepełnosprawne. On sam kontynuuje rodziną tradycję i wychowuje już czwórkę dzieci, z których troje jest adoptowane. Najbardziej szokujące dla mnie było zrozumienie – podkreśla Prezes Fundacji JEDEN Z NAS - że dzisiaj nierzadko aborcja jest bardziej akceptowalna społecznie niż urodzenie i oddanie dziecka w szpitalu do adopcji. Jak można potępiać matkę, która zdecydowała się dać największy z darów – dar życia dany swojemu dziecku?”

„W ramach wykładów mieliśmy też szansę oglądać fragmenty filmów, pokazujących operacje na chorych dzieciach w prenatalnej fazie swojego rozwoju, które je uratowały, pozwoliły na zdrowe narodziny i szczęśliwe życie. To niezwykłe, że są szpitale, gdzie w drugim lub trzecim trymestrze ciąży przeprowadza się skomplikowane operacje na dzieciach, które ratują im życie, a inne dzieci w podobny wieku i całkowicie zdrowe – tylko dlatego, że są niechciane – są pozbawiane życia”.

Pomysłodawcą i organizatorem Vita Institutue jest prof. Carter Snead (law.nd.edu/directory/o-carter-snead). Członek Papieskiej Akademii Życia i były doradca ds. bioetyki prezydenta George Busha jest przekonany, że obowiązkiem katolickiego Uniwersytetu Notre Dame jest inwestowanie i edukowanie liderów ruchów obrony życia na całym świecie. „Prawda sama się nie obroni – komentuje Bałtroszewicz – po drugiej stronie przemysłu aborcyjnego stoją zbyt potężne interesy i pieniądze z nimi związane. Dlatego musimy nieustannie się dokształcać, by stawać się coraz lepszymi narzędziami w tej walce o jednego z nas”.

Tegoroczny Vita Institute zgromadził 47 osób m.in. z Polski, Chorwacji, Meksyku, Kenii, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych. Uczestniczą w nim osoby mocno zaangażowane w sprawy obrony życia, będące liderami swoich organizacji. Więcej o samym programie można przeczytać na stronie Uniwersytetu Notre Dame: ethicscenter.nd.edu/programs/culture-of-life/vita-institute/.

