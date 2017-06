Koncert Jednego Serca Jednego Ducha po raz 15.

2017-06-16 07:57

W Rzeszowie odbył się koncert „Jednego Serca Jednego Ducha”. Jest on organizowany co roku w święto Bożego Ciała i gromadzi dziesiątki tysięcy słuchaczy. To największy w Europie koncert uwielbienia.

Fot. Ks. Tomasz Nowak/diecezja rzeszowska

W tym roku na scenie wystąpili m.in. Jan Budziaszek oraz Andrzej Lampert, Marcin i Lidia Pospieszalscy, Hubert Kowalski czy Tamara Przybysz.

Ks. Andrzej Cypryś, główny organizator koncertu, przypomina historię tego wydarzenia.

– Pierwszy koncert nazywaliśmy „Koncert Życia Budziaszka”. Miał być jeden koncert. Później okazało się, że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenie. I po tych 15 latach trzeba powiedzieć, że ciągle odkrywamy coś nowego. My ciągle do czegoś dorastamy i czegoś się ciągle uczymy. To poszerzenie spectrum pieśni, piosenek i gości koncertowych sprawia, że z roku na rok nie stajemy się więksi, ale pokorniejemy – mówi ks. Cypryś.

Hubert Kowalski, dyrygent koncertu, zaznacza, że nie jest to tylko wydarzenie artystyczne.

– Wierzymy głęboko w to, że to jest spotkanie nas wszystkich, ale spotkanie, które nie tylko jest wydarzeniem artystycznym, ale naszą głęboką modlitwą, wyrazem naszej przynależności do Boga i naszej wiary. Wierzymy głęboko w to, że Duch Święty jest z nami i łączy nas w jedną rodzinę – podkreśla Hubert Kowalski.

