Papież do Polaków: nie lękajmy się prawdziwej miłości

2017-06-14 11:07

st (KAI) / Watykan / KAI

„Nie lękajmy się prawdziwej miłości i jej wymagań. Czyńmy ją w naszym życiu wielką, piękną i odpowiedzialną, by była dla innych promieniem nadziei” -zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Fot. Wojciech Łączyński

"Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. W encyklice „Redemptor hominis”, św. Jan Paweł II przypomniał: „Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, (…) jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa” (n. 10). Pamiętając, że miłość przywołuje miłość, silniej niż nienawiść przywołuje śmierć, nie lękajmy się prawdziwej miłości i jej wymagań. Czyńmy ją w naszym życiu wielką, piękną i odpowiedzialną, by była dla innych promieniem nadziei. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" - powiedział Ojciec Święty do Polaków.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prałat Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, nikt z nas nie może żyć bez miłości. Jej brak rodzi w sercu człowieka samotność i wewnętrzną pustkę. Niekiedy prowadzi do nienawiści społecznej i agresji. Wystarczy jednak poczucie doznanej lub ofiarowanej komuś miłości, by człowiek mógł być szczęśliwym. Bóg znając nas, wychodzi nam naprzeciw. Kocha nas w sposób uprzedzający i bezwarunkowy: nie dlatego, że zasłużyliśmy sobie na Jego miłość, ale dlatego, że On sam jest Miłością. Św. Paweł Apostoł podkreślił, że „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8). W Jezusie Chrystusie byliśmy przez Boga chciani, umiłowani, upragnieni. Istnieje ktoś, kto wyrył w nas pierwotne piękno, którego żaden grzech, żadna błędna decyzja nigdy nie może całkowicie przekreślić. Podobnie własne dziecko kocha dobra matka, czy ojciec. Matka potrafi kochać syna, nawet wtedy, gdy popełni zło, jeśli np. trafi do więzienia. Dlatego chcąc przemienić serce współczesnego człowieka, często zagubionego, nieszczęśliwego, trzeba sprawić, by poczuł, że jest potrzebny, ważny, kochany. Jezus nie umarł, ani nie zmartwychwstał dla siebie samego, ale dla nas wszystkich, aby nasze grzechy zostały odpuszczone. Niech świadomość tego faktu umacnia i ożywia naszą nadzieję.

Wśród pielgrzymów polskich byli dziś: grupa młodzieży z VI Liceum Ogólnokształcącego Rzeszowa; grupa z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z Łodzi; pracownicy Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego; grupa turystyczna – biuro podróży Mediterraneum; grupa turystyczna –Almatur; Biuro Podróży Fun Club z Poznania.

Działy: Aktualności

Tagi: Franciszek