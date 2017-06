Wspólnie przeżyjmy Boże Ciało!

2017-06-14 09:12

Fot. Tomasz Lewandowski

Polub nas na Facebooku!

Abp Józef Kupny wystosował do wiernych archidiecezji wrocławskiej zaproszenie do udziału w centralnych wydarzeniach z okazji jutrzejszej Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Oprócz tradycyjnej procesji ulicami miasta z katedry wrocławskiej do bazyliki garnizonowej, wieczorem na pl. Wolności odbędzie się koncert uwielbienia. Włączmy się we wspólne świętowanie Bożego Ciała w duchu dziękczynienia za 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny!

Drodzy Mieszkańcy Wrocławia i Archidiecezji Wrocławskiej,

Dwadzieścia lat temu Archidiecezja Wrocławska była gospodarzem 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Towarzyszyło mu hasło. "Eucharystia i Wolność". Z tej okazji gościliśmy w stolicy Dolnego Śląska Papieża Jana Pawła II, który od wizyty we Wrocławiu rozpoczął swoją pielgrzymkę do Ojczyzny. W najbliższych tygodniach poprzez spotkania, koncerty, wystawy i wiele innych wydarzeń będziemy chcieli wrócić myślami do tego, co przeżywaliśmy w naszym mieście w 1997 roku.

Reklama

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (15 czerwca) podziękujemy Panu Bogu za tamten błogosławiony czas. W godzinach południowych przez centrum Wrocławia przejdzie centralna procesja Bożego Ciała. Rozpocznie się ona po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10 i wyruszy z wrocławskiej katedry św. Jana Chrzciciela, by przejść do bazyliki garnizonowej św. Elżbiety w Rynku.

W godzinach wieczornych natomiast na placu Wolności – między Operą a Narodowym Forum Muzyki – odbędzie się koncert uwielbienia "Wniebogłosy". Koncert rozpocznie się o godz. 19.30 i będzie nie tylko upamiętnieniem Kongresu, ale też okazją do wspólnego śpiewu, modlitwy i adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Drodzy Archidiecezjanie, serdecznie Was zapraszam do licznego udziału w tych wydarzeniach. Przyjdźcie z Waszymi rodzinami i znajomymi, by było to nasze wspólne święto wiary.

Więcej informacji na stronie internetowej Archidiecezji Wrocławskiej i stronie: www.wnieboglosy.wroclaw.pl.

Działy: Niedziela Wrocławska

Tagi: Boże Ciało