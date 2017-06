Kraków: aktorka Dominika Figurska o swojej wierze na spotkaniu „Ich Areopag Wiary”

2017-06-14 08:33

led / Kraków / KAI

O swojej wierze, rodzinie oraz pracy zawodowej opowiadała aktorka Dominika Figurska podczas spotkania „Ich Areopag Wiary”, które 13 czerwca wieczorem odbyło się w Krakowie. Projekt krakowskich kleryków i studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, obejmuje cykl spotkań ze znanymi ludźmi poświęcony ich doświadczeniu wiary i kierowaniu się w życiu zawodowym wartościami chrześcijańskimi.

Podczas spotkania aktorka i ambasadorka Światowych Dni Młodzieży opowiadała o swojej wierze, o tym jak wychowuje pięcioro dzieci i jak radzi sobie dzieląc obowiązki domowe z pracą zawodową. Mówiąc o swojej wierze podkreśliła, że wiele zawdzięcza św. Janowi Pawłowi II, który był dla niej przede wszystkim „papieżem rodziny”.

Na pytania czy chciałaby, aby któryś z jej synów został księdzem odpowiedziała, że bardzo by chciała. -Jestem przekonana, że powołanie do kapłaństwa zaczyna się w domu, w rodzinie – mówiła aktorka. -Kiedy któreś z dzieci jest powołane do kapłaństwa to w jego miejsce wchodzi Chrystus – dodała.

Aktorka przyznała, że razem z mężem starają się dużo rozmawiać z dziećmi o istocie modlitwy. - Rozmawiamy zwłaszcza o istocie religii, po to, aby starsze z naszych dzieci same szukały drogi do Boga – mówiła Figurska.

Mówiąc o tym, co jest największym problemem współczesnych nastolatków zwróciła uwagę na to, jak ważne jest, aby dziecko nastoletnie miało silny kręgosłup moralny. - Ważne, aby umiało powiedzieć ''nie'' i nie uzależniało się od opinii rówieśników, gdyż często to ona ma większe znaczenie niż zdanie rodziców – wyjaśniała aktorka. - Razem z mężem robimy co możemy, żeby nasze dzieci jak najwięcej słyszały o Bogu i widać tego dobre efekty – mówiła.

Aktorka podzieliła się także swoimi marzeniami. - Jednym z moich marzeń jest to, aby patrzeć na życie długofalowo, nie żyć z dnia na dzień. Dla swojej rodziny marzę o tym, abyśmy wszyscy byli zbawieni – mówiła. - Jako rodzic chciałabym uchronić swoje dzieci przed cierpieniem, ale wiem, że czasem jest to niemożliwe, zwłaszcza w drodze do świętości – powiedziała Figurska.

Jej zdaniem, rodzina jest szansą na sukces i wymaga także poświęcenia. - Tą szansą jest człowieczeństwo. Rodzina to dobre miejsce, gdzie człowiek może wzrastać – wyjaśniała, dodając, że sama w życiu stara się żyć Ewangelią i świadczyć o niej swoim życiem.

Dominika Figurska urodziła się w 1978 r. w Elblągu. Jest aktorką teatralną i filmową. W 2001 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołą Teatralną w Krakowie. Od tego samego roku występuje w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

„Ich Areopag Wiary” to cykl spotkań ze znanymi osobami, które w swojej pracy zawodowej kierują się zasadami i wartościami chrześcijańskimi.

Organizatorami wydarzenia są: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundacja Świętej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Projekt obejmuje cykl spotkań ze znanymi ludźmi poświęcony ich doświadczeniu dzielenia się wiarą. To świadectwa życia katolików świeckich (dziennikarzy, aktorów, sportowców, polityków, naukowców, działaczy społecznych).

„Ich Areopag Wiary” rozpoczął się w 2013 r. i trwa do dziś. W każdym roku akademickim odbywają się 4-5 spotkań. Każde z nich ma charakter „wywiadu rzeki” przeprowadzonego przez studenta świeckiego i kleryka. Dotychczas odbyły się już spotkania m.in z aktorką Katarzyną Łaniewską, dziennikarzem Krzysztofem Ziemcem, prawnikiem prof. Andrzejem Zollem, politykiem Markiem Jurkiem, dziennikarką Brygidą Grysiak i Muńkiem Staszczykiem z zespołu T.love.

