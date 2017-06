Płonie wieżowiec w Londynie

Pożar 24-piętrowego apartamentowca na Latimer Road w zachodniej części brytyjskiej stolicy.

Według nieoficjanlnych wiadomości, część mieszkańców wciąż jest uwięziona w płonącym wieżowcu.

W budynku mieszka kilkaset osób.

Przyczyna pożaru wciąż pozostaje nieznana.

“I saw people jumping out the window.” Witness reacts to apartment block inferno in West London https://t.co/RNzD62mBbS pic.twitter.com/0ICPlQMcuF