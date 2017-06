Pielgrzymka pojednania do Rosji

2017-06-13 18:33

mp / Warszawa / KAI

Od 9 do 16 września kilkudziesięciu Polaków uda się z pielgrzymką do Rosji. - Będzie to spotkanie chrześcijan Zachodu i Wschodu, podczas którego modlić się będziemy o pokój w Europie - mówi jej główny organizator ks. Manfred Deselaers, niemiecki kapłan, który osiadł na stałe w Oświęcimiu, by pracować w ramach Centrum Dialogu i Modlitwy na rzecz pojednania.

Fot. wikipedia.org / foter.com / CC BY-SA 3.0

Trasa pielgrzymki rozpocznie się w Kazaniu na południu Rosji, skąd pochodzi słynna Ikona Matki Bożej. Po rewolucji październikowej Ikona Matki Bożej Kazańskiej zniknęła, a po latach udało się ją kupić Amerykanom. Przekazali ją do Fatimy, skąd trafiła do Jana Pawła II. W 2004 r. papież oddał ją, by wróciła do Rosji. W Kazaniu pielgrzymi modlić się będą wspólnie z tamtejszymi prawosławnymi i katolikami, spotkają się też ze społecznością muzułmańską.

Od 12 do 15 września polscy pielgrzymi przebywać będą w Moskwie, w gościnnym domu przy katolickiej katedrze na Małej Gruzińskiej. Poza spotkaniami z katolikami, ich ważnym partnerem będzie prawosławne Bractwo Przemienienia Pańskiego, założone przez słynnego kapłana, duszpasterza moskiewskiej inteligencji i środowisk twórczych o. Georgija Koczetkowa. Jest to ważny ruch odnowy działający w ramach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

W tym roku Bractwo Przemienienia Pańskiego, z okazji 100-lecia rewolucji październikowej podjęło, niezwykłą jak na rosyjskie warunki, inicjatywę: Akcję pokuty narodowej 1917 - 2017.

- Uważamy, że w bieżącym, 2017 r., w 100 rocznicę Katastrofy Rosyjskiej, historia daje nam niepowtarzalną, być może ostatnią szansę na uświadomienie sobie zła, jakie zhańbiło naszą ziemię w wieku XX i zaproponowanie odbycia pokuty za wielomilionowe ofiary, bratobójczy konflikt, kult przemocy, panowanie strachu i inne grzechy i zbrodnie dokonane przez nasz naród - czytamy w specjalnym orędziu, pod którym podpisała się "grupa inicjatywna Akcji pokuty", złożona z rosyjskich ludzi kultury.

Polscy pielgrzymi modlić się będą wspólnie w tych intencjach z członkami Bractwa Przemienienia. Zaproszeni zostaną także przedstawiciele innych rosyjskich, prawosławnych środowisk.

- Wierzymy w silę spotkań, dialogu i przede wszystkim modlitwy, aby budować pokój - deklaruje ks. Manfred Deselaers.

Oprócz tego polscy pątnicy będą mieli okazję zwiedzić Moskwę i jej pomniki kultury. Udadzą się też do Butowa pod Moskwą, miejsca masowych egzekucji dokonywanych przez NKWD, nazywanego „Rosyjską Golgotą”. Rozstrzelono tam w latach 1937 - 38 ok. 20 tys. przedstawicieli 60 narodowości, w tym ok. 2 tys. Polaków.

Ks. Deselaers informuje, że są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt na adres: manfred@cdim.pl

