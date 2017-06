Watykan objął patronatem festiwal filmów i programów dla dzieci w Starym Sączu

2017-06-03 19:18

(KAI/RV) / Watykan / KAI

Papieska Rada ds. Kultury objęła patronat nad Międzynarodowym Festiwalem Filmów i Programów Religijnych dla Dzieci MUNDI. Nazwa ta nawiązuje to patrona wydarzenia - św. Maksymiliana Kolbe, do którego w dzieciństwie koledzy i rodzice zwracali się "Mundzio", czyli zdrobnieniem od imienia chrzestnego Rajmund. Pierwsza edycja tego przeglądu odbędzie się od 11 do 14 sierpnia w Starym Sączu.

Fot. Włodzimierz Rędzioch

„Mamy świadomość, że programy dziecięce o tematyce religijnej są często zaniedbywane i spychane na margines. Taka inicjatywa jest okazją do tego, aby stworzyć pewien katalizator inicjatyw medialnych kierowanych ku dzieciom" - powiedział w Radiu Watykańskim ks. Tomasz Trafny z Papieskiej Rady Kultury, który zasiądzie w jury festiwalu.

Zaznaczył, że jest to także możliwość wcześniejszego zapoznania się z propozycjami różnego rodzaju produkcji o charakterze religijnym. Trzecim elementem jest to, aby podjąć wysiłek nagradzania tych wszystkich inicjatyw, które podejmują ważne zagadnienia wiary, religii, kultury, a są skierowane właśnie do najmłodszej publiczności - podkreślił kapłan.

"Jest to także okazja, aby wskazać rodzicom, wychowawcom na te elementy produkcyjne, programowe, które warto podjąć w procesie wychowawczym. Jest to konkretny znak pomocy dla tych, którzy dzisiaj podejmują niełatwy trud wychowania dzieci” – powiedział ks. Trafny.

