Coraz więcej parafii w Nocy Konfesjonałów

2017-04-14 15:17

pk / Szczecin / KAI

12 kościołów w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wzięło udział w 8. edycji Nocy Konfesjonałów. To właśnie ze Szczecina wyszła idea nocnej spowiedzi z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.

Fot. Bardorf Eduard/pl.fotolia.com

Koordynator polskiej Nocy Konfesjonałów ks. Grzegorz Adamski z parafii pw. św. Rodziny w Szczecinie podkreśla, że to bardzo dobry czas na refleksje i wyciszenie, a więc też właściwe przygotowanie do spowiedzi. Są też tacy, którzy odkładają spowiedź i przygotowują się do niej po wielu latach właśnie podczas Nocy Konfesjonałów.

- Ta akcja jest popularna także wśród ludzi, których na początku nie wzięliśmy pod uwagę czy nie zauważyliśmy - podkreśla ks. Adamski. - Często korzystają z akcji osoby wracające z emigracji, które na ostatnią chwilę przyjeżdżają do kraju i nie miały okazji skorzystać z sakramentu pojednania podczas rekolekcji. To dla nich dobry czas, żeby przystąpić do spowiedzi.

W ubiegłym roku w Polsce wzięło w niej udział ponad 180 kościołów, w tym to 212 parafii. Noc Konfesjonałów została zapoczątkowana w 2007 roku w Chicago i Nowym Jorku.

