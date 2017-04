Abp Depo: dobro i prawda a nie kłamstwo i prywata partyjna

2017-04-14 10:58

ks. mf / Częstochowa

„Kapłaństwo jest tajemnicą Serca Jezusowego” – mówił abp Wacław Depo, któryprzewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej w kościele św. Wojciecha w Częstochowie. Odnoszą się dosytuacji społecznej metropolita częstochowski podkreślił, że "dobro i prawda jest pokarmem dla ludzi, a nie kłamstwo czy prywata takich, czy innych partii".

„Nam chrześcijanom zdarzyła się rzecz niezwykła, bo oto sam Bóg wyszedł nam naprzeciw w Osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa i zawołał nas do wspólnoty ze Sobą” – mówił hierarcha.

Wskazując na więź między sakramentem kapłaństwa i Eucharystii abp Depo przypomniał, że „jeden sakrament bez drugiego z woli Chrystusa nie istnieje” i dodał za św. Augustynem, że „my różnimy się od innych ludzi w świecie jako chrześcijanie, bo mając dar życia, mamy przyszłość”. Natomiast „ci, którzy nie wierzą zamykają wszystko w horyzoncie ziemi, w tajemnicy grobu”.

Metropolita częstochowski zachęcał do potwierdzenia i pogłębienia więzi z Bogiem, bowiem inaczej żyje się w obecności Boga, a inaczej w obliczu pustki i beznadziei. "Trzeba z pomocą Ducha Świętego obudzić w sobie wewnętrznego człowieka, ogarnąć się na nowo tajemnicą obecności Chrystusa w nas" – zachęcał.

Arcybiskup przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Polsce, w czerwcu 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”.

„Jakżeż tej ziemi potrzeba jedności, ale poza Bogiem jej nie będzie. A w Sejmie słyszymy: konstytucja jest ważniejsza od Biblii i Boga. Tak, jakby Bóg był zagrożeniem dla Polski, tak jakby Biblia uczyła podziałów. Dobro i prawda jest pokarmem dla ludzi, a nie kłamstwo czy prywata takich, czy innych partii” – mówił abp Depo. Jak dodał, dodał: „nie wystarczy wypowiadać słowa: Jestem wierzący a sumienie zostawiam za drzwiami i głosuję przeciwko życiu”.

Natomiast biskup senior Antoni Długosz, który przewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej w archikatedrze Świętej Rodziny wskazał na znaczenie gestu umycia nóg - Gest Jezusa umycia nóg nigdy nie może być zapomniany przez Jego uczniów – mówił bp Długosz.

„Uniżenie się Jezusa do stóp uczniów to początek tego co Jezus czyni na Kalwarii, gdzie uniża samego siebie, staje się posłusznym aż do śmierci krzyżowej” – mówił biskup senior. Podkreślił, że „wszyscy jesteśmy wezwani do tego aktu miłości największej, oddawania życia dla braci”.

