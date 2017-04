Kard. Nycz do kapłanów: Bóg posyła nas, byśmy służyli całym swoim życiem

2017-04-13 12:16

lk / Warszawa / KAI

Bóg posyła nas, by służyć nie tylko wtedy, gdy stajemy przy ołtarzu, na ambonie, w katechezie, ale całym swoim życiem, nie podzielonym na życie powołane i życie prywatne – podkreślił kard. Kazimierz Nycz w archikatedrze warszawskiej podczas Mszy św. Krzyżma. W trakcie Eucharystii księża odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Poświęcono także oleje chorych i krzyżma, które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów, święceń kapłańskich, konsekracji kościołów oraz namaszczenia chorych.

Fot. Artur Stelmasiak

W homilii metropolita warszawski przypomniał, że Wielki Czwartek jest dniem dziękczynienia Bogu za ustanowienie Eucharystii i ustanowienie kapłaństwa. Zaznaczył, że tych dwóch dziękczynień nie można rozdzielać. – Te sakramenty nie tylko zostały ustanowione w ten sam wieczór, ale też są one ze sobą bardzo istotnie związane – tłumaczył kardynał.

Wyjaśnił, że kapłaństwo jest bowiem służebne – wobec wiernych, wobec słowa Bożego, ale przede wszystkim właśnie wobec Eucharystii. – Jest to służebność, która nas – ludzi słabych i grzesznych – wielce nobilituje przez to, że jesteśmy wybrani i powołani jako kapłani – zwracał się kard. Nycz do księży zgromadzonych w warszawskiej archikatedrze.

„Bóg uczynił nas pośrednikami i tymi, których posłał nie po to, by im służono. To nas posyła po to, by służyć w każdym miejscu swojego życia nie tylko wtedy, gdy stajemy przy ołtarzu, na ambonie, w katechezie, ale całym swoim życiem, nie podzielonym na życie powołane i życie prywatne” – podkreślił kard. Nycz.

Metropolita warszawski przypomniał także świeckim, że Wielki Czwartek to także dzień ich dziękczynienia za posługę konkretnych kapłanów w ich wspólnotach parafialnych, za ich obecność w konfesjonale, możliwość słuchania ich podczas kazań, czy możliwość przyjścia z rozmaitymi, nieraz bardzo trudnymi sprawami osobistymi.

„Jest to także dzień mojego biskupiego dziękczynienia wam i Panu Bogu za to, że jesteście kapłanami i w ogóle za to, że mamy kapłanów – dobrych, świętych” – mówił dalej kard. Nycz, dziękując wszystkich kapłanom: młodszym i starszym, diecezjalnym i zakonnym, tym pracującym w parafiach i różnych instytucjach, czy misjach oraz księżom-seniorom.

Wszystkich was ogarniam w ten szczególny tym dziękczynieniem i moją modlitwą za to, że jesteście, służycie Kościołowi. Kościół was potrzebuje, a wy w nim macie swoje zakorzenienie” – powiedział kardynał.

Przywołał też trzy zadania, jakie w obecnych czasach szczególnie są ważne w posłudze kapłańskiej. Pierwszym jest dyspozycyjność wobec potrzeb wiernych we wszystkich miejscach, w których oni tego potrzebują, prawdziwa służebność dla parafian. – Ile razy słyszę od wiernych, że nasz ksiądz jest dla nas, że nas lubi, że księdzu na nas zależy, tyle razy się cieszę, bo wiem, że to jest ten konkret służebności – mówił kard. Nycz.

Metropolita warszawski podziękował też za rozumienie przez kapłanów potrzeby misyjności i ewangelizacyjnego charakteru duszpasterstwa, jakie sprawują oraz ich dbałości o ruchy zajmujące się ewangelizacją. – Jesteśmy posłani do wszystkich, niezależnie od tego, jakie mają poglądy, czy są blisko czy daleko od Kościoła, czy też może w tym Kościele już nie są – tłumaczył, przypominając o słowach papieża Franciszka, by kapłani wychodzili w swej posłudze na „peryferie” Kościoła.

Trzecim zadaniem kapłanów jest dziś troska o młodzież. – Niewątpliwie po rodzinie jest to troska najważniejsza. Jeżeli jest jakiś problem w Kościele, to spotkać i przyprowadzić do Chrystusa młodzież po bierzmowaniu, po studiach, pracującą. Jest to trudne, wymaga duszpasterza, który ma czas i kocha młodzież, ale możliwe – powiedział kard. Nycz.

Na zakończenie poprosił wiernych świeckich o modlitwę za kapłanów – „o to, by byli wierni Bogu i ludziom, kochali swoje kapłaństwo i byli święci”.

Po homilii zgromadzeni w świątyni księża odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. W trakcie Eucharystii nastąpił także obrzęd poświęcenia olejów chorych i krzyżma, które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i biskupich, konsekracji kościołów i ołtarzy oraz namaszczenia chorych.

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, ma miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami (nierzadko z całej diecezji) odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu i bierzmowania, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

