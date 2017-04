Bp Kaszak do kapłanów: nie lękajcie się przyjąć Maryi

2017-04-13 12:13

jc / Sosnowiec / KAI

"To my w sposób szczególny mamy Matkę w osobie Maryi" – mówił do kapłanów zgromadzonych w sosnowieckiej bazylice katedralnej ordynariusz sosnowiecki bp Grzegorz Kaszak podczas Mszy św. Krzyżma. "Czcigodni kapłani Kościoła sosnowieckiego, nie lękajcie się przyjąć Maryi peregrynującej w tym roku po naszej diecezji w figurze Matki Boskiej Fatimskiej do swoich mieszkań. Podejmijcie Ją jak najgodniej, oczyszczając swoje serca z brudu grzechowego w sakramencie pokuty i pojednania i przygotowując swoje mieszkania na Jej przyjęcie. Zaproście do siebie swoich kolegów–współbraci w kapłaństwie na wspólną modlitwę uwielbienia i przebłagania, bowiem nie chodzi tylko o materialne przygotowanie się do przyjęcia wizerunku Maryi" – apelował biskup.

Fot. Piotr Lorenc

Podziękował też wiernym, którzy wspierają kapłanów swoją modlitwą. "W sposób szczególny wdzięczny jestem osobom, które zobowiązały się szturmować niebo modlitwą w ramach Apostolatu Margaretka. Bóg zapłać Wam, Kochani! Wasza modlitwa to wielki dar dla nas, kapłanów. My ze swej strony odwdzięczamy się modlitwą zanoszoną do Pana Boga w Waszych intencjach" – powiedział.

Ordynariusz sosnowiecki przypomniał męczeństwo polskiego duchowieństwa w czasie II wojny: spośród 10 017 księży diecezjalnych blisko 20% poniosło śmierć w więzieniach, egzekucjach lub obozach koncentracyjnych, 30% dotkniętych zostało represjami.

"Mówię o tym, bo nigdy nie wiadomo – tak też było przed 1939 – jakie czasy nastąpią, ponadto my, kapłani, już teraz borykamy się z różnorodnymi trudnościami i problemami. Pamiętajmy, że w historii dziejów potwierdzają się słowa Pana Jezusa: "Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować". Dlatego niezależnie od czasów zawsze powinniśmy uciekać się do Matki Boskiej Kapłańskiej i z Nią żyć w komunii" – powiedział Biskup.

"Srebrny jubileusz, który chcemy przeżywać z Najświętszą Panienką, jest wspaniałą okazją, by wyrazić wdzięczność Panu Bogu i Maryi oraz podziękować Czcigodnym Kapłanom diecezji sosnowieckiej za swoistą "kenosis" (uniżenie, ogołacające cierpienie) dla zbawienia dusz wiernych naszej diecezji. Trzeba wspomnieć, że pięćdziesięciu dziewięciu kapłanów naszej diecezji zasługuje na zaszczytne miano budowniczych kościołów. Za tym tytułem kryje się jednak wiele trudu, pokonywanie zewnętrznych trudności oraz swoich słabości. Za to wszystko składamy dziś budowniczym naszych świątyń serdeczne Bóg zapłać" – mówił.

