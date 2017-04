Skrzynki pełne dobrych życzeń

2017-04-11 17:34

ksww

Fot. ksww

Blisko 3 tysiące listów i kartek świątecznych trafi do pacjentów z Hospicjum Domowego dla Dzieci Dolnego Śląska oraz ich bliskich. To owoc wielkopostnej akcji charytatywnej pt. „Poczta z Serca”. Włączyło się do niej 31 parafii i 25 szkół z terenu diecezji legnickiej. O efektach tegorocznych inicjatyw KSM-u poinformowano podczas konferencji prasowej w Legnicy.

Ks. Janusz Wilk, asystent kościelny legnickiego KSM-u przypomniał, że „Poczta z Serca” to inicjatywa, której celem było uwrażliwienie na potrzeby podopiecznych Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska i ich rodzin. Do inicjatywy można było włączyć się przez napisanie kartki wielkanocnej.

„Już na początku Wielkiego Postu do szkół i parafii trafiły specjalne skrzynki pocztowe, do których można było wrzucać kartki i listy. Większość kartek została wykonana własnoręczne przez dzieci i młodzież. Niektóre zawierały drobne prezenty w postaci słodyczy, maskotek oraz zabawek i dekoracji wykonanych z masy solnej lub papieru” – dodał ks. Wilk.

Zebrane skrzynki zostały przywiezione w Niedzielę Palmową do Legnicy i niesione były w Marszu dla Życia i Rodziny. Ich przekazanie na ręce dr n. med. Krzysztofa Szmyd, kierownik Hospicjum nastąpiło podczas wtorkowej konferencji prasowej.

„To dla nas ważna sprawa. Podczas trwania tej akcji z pewnością wiele mówiono o naszym hospicjum, o jego potrzebach i zadaniach. Ta informacja jest ważna, zwłaszcza dla rodziców, którzy muszą zmierzyć się z dramatem odchodzenia swojego dziecka. Dzięki tej informacji ludzie starsi i młodzi dowiedzieli się, że istnieje takie miejsce, w którym każda osoba potrzebująca otrzyma specjalistyczne wsparcie” – powiedział dr Szmyd.

Podkreślił też, że nie spodziewał się aż takiego odzewu. „Wszystkie kartki i listy są piękne, pełne radości i nadziei. To ważne, zwłaszcza dla osób przeżywających życiowe dramaty” – dodał. Listy i kartki będą zanoszone przez personel hospicjum do małych pacjentów i ich rodzin.

Na konferencji obecna była również Joanna Krzeszowiak, koordynator okołoporodowej opieki hospicyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza

- Radeckiego we Wrocławiu (hospicjum perinatalne). Przypomniała, że zadaniem tej wyjątkowej placówki jest wspomaganie rodziców, którzy oczekując narodzin swojego dziecka, otrzymali informację o ciężkiej, letalnej chorobie ich dziecka.

„Nasza placówka istnieje po to, by przedstawić rodzicom możliwość innego wyboru niż przerwanie ciąży. Tworzą ją pediatrzy, neonatolodzy, położnicy, położne, genetycy, psychologowie oraz duszpasterze. Chodzi o to,, by pomóc rodzicom w przyjęciu i zaakceptowaniu niepomyślnej diagnozy dotyczącej ich dziecka. Hospicjum towarzyszy rodzicom w czasie odchodzenia dziecka oraz wspiera ich w okresie żałoby” – podkreśliła Joanna Krzeszowiak.

Tegoroczna akcja „Poczta z Serca” miała zatem za zadanie uwrażliwienie wszystkich ludzi na wartość życia ludzkiego, a także zachęcenie do konkretnej pomocy. Ważnym celem była też informacja dotycząca instytucji, które niosą pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

