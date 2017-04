Muzyczne arcydzieła w Gdańsku

2017-04-11 17:31

tk / Gdańsk / KAI

Najwybitniejsi na świecie przedstawiciele wykonawstwa historycznego i polskie gwiazdy muzyki dawnej wystąpią na rozpoczynającym się jutro w Gdańsku Festiwalu Actus Humanus Resurrectio. W programie znalazło się dziesięć koncertów z arcydziełami muzyki od średniowiecza po późny barok.

Fot. Bukephalos / pl.wikipedia.org

Widok na Długi Targ z Ratuszem Głównego Miasta

Miłośnicy muzyki dawnej usłyszą m.in. pierwsze w Polsce wykonanie Pasji wg św. Mateusza Johanna Sebastiana Bacha pod kierunkiem René Jacobsa. Zabrzmią także arcydzieła Marka Antoine’a Charpentiera w interpretacji powracającego do Polski po dwóch dekadach nieobecności Williama Christiego. Specjalny program przygotowany na 450. rocznicę urodzin Claudia Monteverdiego zaprezentuje zespół Concerto Italiano.

Wśród pozostałych atrakcji organizatorzy wymieniają koncert grupy graindelavoix pod kierunkiem Björna Schmelzera z Lamentacjami Jeremiasza, muzykę zapomnianych mistrzów późnego renesansu – Carolusa Luythona i Pedra Ruimonte. Podczas wieczoru finałowego będzie można usłyszeć oratorium La Resurrezione George’a Friderica Handla w wykonaniu Accademia Bizantina pod dyrekcją Ottavia Dantone.

Na szczególną uwagę zasługuje popołudniowa seria recitali plejady wykonawców polskich – Marcina Świątkiewicza, Michała Gondko, Agnieszki Budzińskiej-Bennett, czy Roberta Bachary. "Chcemy pokazać, że wykonawstwo historyczne w Polsce ma się świetnie i spokojnie możemy zestawiać światowa czołówkę z naszymi wykonawcami" – powiedział KAI rzecznik Festiwalu Piotr Matwiejczuk.

Jednym z polskich wykonawców będzie Adam Strug, który wykona średniowieczną pieśń pasyjną Władysława z Gielniowa: "Żołtarz Jezusow czyli piętnaście rozmyślenia o Bożym umęczeniu".

Według Matwiejczuka, Polska jest w tej chwili jednym z najważniejszych punktów na mapie wykonawstwa historycznego w Europie. Odbywają się tu imprezy wielkiej rangi, oprócz Actus Humanus (który ma także swoją edycję Bożonarodzeniową), także krakowskie Misteria Paschalia czy Festiwal Wratislavia Cantans.

"Artyści ze światowej czołówki bardzo chętnie do Polski przyjeżdżają i bardzo chwalą tutejszą publiczność – podkreśla Piotr Matwiejczuk. Jego zdaniem publiczność koncertów muzyki klasycznej w krajach zachodnich jest zdecydowanie wyższa niż w Polsce, co podkreślają wszyscy wykonawcy. "To z pewnością jeden z czynników przyciągających do nas tych znakomitych wykonawców. "Mają tu nieco inną publiczność i to publiczność wyrobioną, bo jeśli ktoś przychodzi posłuchać dzieła dyrygowanego przez René Jacobsa, to z reguły wie, po co przychodzi, odpowiednio reaguje i potrafi docenić to, co usłyszy" – mówi rzecznik Festiwalu.

Festiwal Actus Humanus Resurrectwio zakończy się w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Koncerty odbywać się będą w różnych miejscach Gdańska, m.in. w Centrum św. Jana, Ratuszu Miejskim i Dworze Artusa.

Dyrektorem artystycznym imprezy jest Filip Berkowicz.

