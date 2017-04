Łódź: Spacery Uzdrowienia wokół kościołów

2017-04-11 11:49

lg / Łódź / KAI

Kilku łódzkich księży czekać będzie w Wielki Wtorek wieczorem na chętnych do skorzystania z sakramentu pokuty pod kościołami. Spacery Uzdrowienia to propozycja dla katolików, którzy - z różnych względów - nie mogą przystąpić do spowiedzi w ciągu dnia.

„Jeżeli jest potrzeba, wychodzimy do ludzi. Tę dzisiejszą spowiedź traktuję jako służbę. Choć zwykle spowiadam w kościele albo umawiam się w seminarium na konkretną godzinę” - mówi ks. Paweł Bogusz, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Spacery Uzdrowienia odbędą się 11 kwietnia w godz. 20.00-24.00. Pod czterema kościołami (bazylika archikatedralna, kościół św. Anny, kościół Przemieniania Pańskiego oraz w Zduńskiej Woli Najświętszego Serca Pana Jezusa) księża będą w sutannach czekać na chętnych do spowiedzi.

„Spacery są propozycją także dla tych, którzy jeszcze nie są gotowi do spowiedzi sakramentalnej, a potrzebują duchowej rozmowy” - podkreśla ks. Michał Misiak, wikariusz w parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi.

Inicjatywa nawiązuje do Spacerów Uzdrowienia, które kilka lat temu, co tydzień, odbywały się wokół kościoła św. Mateusza w Pabianicach. Do spacerującego lub biegającego tam księdza można było się dołączyć, że porozmawiać lub wyspowiadać. Z propozycji korzystali głównie ludzie, którzy bardzo długo pracują w ciągu dnia i nie mogą skorzystać z codziennej propozycji spowiedniczej w kościele, a także osoby, które potrzebowały porady duchowej.

Gdzie odbędą się Spacery Uzdrowienia?

1. Bazylika archikatedralna, Łódź (ks. Bartłomiej Franczak, godz. 20.00-22.00, ks. Paweł Bogusz, godz. 22.00-24.00).

2. Kościół św. Anny, Łódź (ks. Arkadiusz Lechowski).

3. Kościół Przemienienia Pańskiego, Łódź (ks. Michał Misiak).

4. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zduńskiej Woli-Karsznicach (ks. Paweł Sudowski, godz. 20.00-22.00).

