Budowanie mostów na zakończenie Marszu dla Życia

2017-04-11 08:39

Monika Łukaszów

„Łatwiej jest budować, mosty niż wznosić mury” – te słowa Ojca Świętego Franciszka wypowiedziane w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży towarzyszyły koncertowi, który odbył się na zakończenie IX Marszu dla Życia.

Fot. Monika Łukaszów

Polub nas na Facebooku!

Wykonawcami koncertu, który odbył się w kościele pw. MB Królowej Polski byli uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, oraz uczestnicy trzydniowych warsztatów muzycznych, które tradycyjnie, bo już od dziewięciu lat prowadzą krakowscy muzycy: Hubert Kowalski i Paweł Bębenek.

„Spotykamy się, by kolejny raz przeżyć chwile pełne duchowych odkryć́. Pomyślałem sobie, że dzisiejsze spotkanie to dobra sposobność, aby wymusić na tych młodych ludziach, aby zaśpiewali w różnych językach. Bo jak się okazuje, język nie jest przeszkodą, żeby przeżywać swoje braterstwo. Świat, w którym żyjemy potrzebuje dobrych ludzi. Którzy będą budowali a nie niszczyli. Świat potrzebuje ludzi odważnych i wrażliwych. W tym roku do współpracy zaprosiliśmy solistki, z różnych stron Polski, a także szczególnego gościa z zagranicy – Tatianę Solarczuk z Żytomierza na Ukrainie” – powiedział Hubert Kowalski.

Mam nadzieje, że będzie to dla nas piękny czas przeżyć duchowych, który w prowadzi nas w czas przezywania zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, który już za kilka dni będziemy przezywali – dodaje dyrygent.

Reklama

Natomiast ks. Przemysław Superson, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży witając przybyłych, życzył wielu wzruszeń podczas koncertu. „Niech to będzie dla nas święto. Niech po raz kolejny w nas rozpali się entuzjazm by, na co dzień wokół siebie i wśród ludzi, których spotykamy spróbować budować most pojednania, pokoju i wzajemnej życzliwości” – mówił.

Ponad godzinny koncert, w którym zabrzmiały pieśni w kilku językach, zebrana w świątyni publiczność nagrodziła gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

Działy: Niedziela Legnicka

Tagi: pamięć oratorium