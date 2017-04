Kraków: relikwie Gwoździa z Krzyża Pańskiego w katedrze na Wawelu

2017-04-10 12:02

W katedrze na Wawelu w Wielki Piątek wystawiona zostanie niezwykła relikwia – fragment gwoździa, którym przybito do krzyża Jezusa Chrystusa. Jest to jedyna tego typu relikwia w Polsce. Na co dzień relikwia przechowywana jest w zabytkowym relikwiarzu z XVII wieku w skarbcu katedry na Wawelu. Relikwie gwoździa Krzyża Pańskiego otrzymał król Władysław Jagiełło od papieża Marcina V. Był to dowód wdzięczności papieża za to, że Litwa przyjęła chrzest bez rozlewu krwi.

Fot. Mazur/episkopa.pl

Katedra na Wawelu

Relikwia zostanie wyniesiona w katedrze na Wawelu w Wielki Piątek o godz. 15. Wtedy rozpocznie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i adoracja relikwii Gwoździa z Krzyża Pańskiego.

W Wielkim Tygodniu w katedrze na Wawelu wierni będą mogli uczestniczyć w liturgii Triduum Paschalnego. Nabożeństwom przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Uroczystości rozpoczną się w Wielki Czwartek o godz. 18 Mszą Wieczerzy Pańskiej, podczas której odbędzie się obrzęd umywania nóg. Tradycyjnie podczas liturgii figura Jezusa zostanie przeniesiony do Ciemnicy w kaplicy Mariackiej, gdzie wierni będą mogli ją adorować.

W Wielki Piątek o godz. 18 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej wraz z adoracją Chrystusa Ukrzyżowanego i obrzędem przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu w kaplicy królowej Zofii.

Z kolei w Wielką Sobotę o godz. 20 odbędzie się Liturgia Wigilii Paschalnej, a około godz. 22.30 rozpocznie się procesja rezurekcyjna.

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz.10 abp Marek Jędraszewski będzie przewodniczyć uroczystej eucharystii, podczas której udzieli błogosławieństwa pasterskiego mieszkańcom archidiecezji krakowskiej. W tym dniu o godz. 14.30 odbędą się nieszpory.

