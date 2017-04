Rok Biegańskiego. Pamięć o dr. Władysławie Biegańskim

2017-04-10 09:47

Anna Wyszyńska

Z okazji trwającego obecnie, ogłoszonego przez Senat RP, Roku dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie odbył się dniach 6-8 kwietnia cykl uroczystości poświęconych jego pamięci. Był to jednocześnie hołd dla wybitnego lekarza, naukowca, filozofa, etyka i społecznika, nazywanego współtwórcą przełomu w medycynie.

Fot. Anna Wyszyńska

Biegański w ciągu 35 lat pracy w Częstochowie ogłosił drukiem 132 prace w dziedzinie medycyny i filozofii. Był prekursorem kilku dziedzin medycyny, w tym neurologii, kardiologii, ortopedii.

Obchody zainaugurowano 6 kwietnia w Muzeum Częstochowskim, gdzie została otwarta wystawa „Doktor Władysław Biegański – życie i dzieło – w stulecie śmierci”, którą tworzą fotografie, faksymile dokumentów i rękopisów oraz aforyzmy Doktora. Wystawa w styczniu i lutym br. była prezentowana w siedzibie Senatu RP w Warszawie. Zaprezentowano również reprint jego dzieła „Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej” Doktora Władysława Biegańskiego z 1899 r. zawierającego sformułowania Doktora, które przeszły już do klasyki: „Nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem”, „Jest to złota zasada w życiu wymagać mało od świata, a dużo od siebie”, a także „Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa”.

Doktor Biegański był również wspominany podczas modlitwy apelowej w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. W rozważaniach apelowych abp Wacław Depo, metropolita częstochowski podkreślił: „Słusznie kiedyś zaznaczył drugi biskup częstochowski, Zdzisław Goliński, że Częstochowa powinna mieć nie tylko Jasną Górę, ale i „jasnych” ludzi. Tych „jasnych” ludzi, przejrzystych, niezakłamanych potrzebuje dzisiaj Polska. Niewątpliwie do nich należał i należy dr Władysław Biegański, któremu Towarzystwo Lekarskie Polskie i Częstochowskie, poświęca sesję naukową, którą można streścić słowami samego pana doktora: „Uczcie, że chory to nie tylko mniej lub więcej ciekawy przypadek patologiczny, lecz nieszczęsny człowiek, nasz bliźni”. Zdajemy sobie sprawę, że postęp cywilizacyjny zmienia formy terapii, leczenia, ale ponadczasowe, pomimo epoki tzw. post prawdy, powinny pozostawać zasady etyczne określające powinności lekarza. Maryjo, dziękujemy Ci za tego „jasnego” człowieka, doktora Władysława, którego określano Profesorem bez katedry, który już 100 lat temu pytał dlaczego na szpitalach i klinikach nie umieszcza się napisu „Egrotus res sacra” – „Chory sprawą świętą”. Może by ten napis przypominał wszystkim, że w głębi tych gmachów, istnieje nie muzeum patologii szczegółowej, ale przybytek najwyższej niedoli i współczucia dla chorych”.

Następnego dnia odbyły się uroczystości rocznicowe przy odrestaurowanym grobie dr. Biegańskiego na cmentarzu Kule. Odsłonięto tam pamiątkową tablicę i złożono wieńce. W uroczystości na cmentarzu uczestniczył abp Wacław Depo.

Popołudniu w częstochowskiej Filharmonii zainaugurowano Międzynarodową Konferencję Naukową. Po powitaniu gości i oficjalnych wystąpieniach został zaprezentowany album „Światło w medycynie”. Prezentacji dokonali: autor wstępu prof. Marian Zembala, kardiochirurg , dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz autor zamieszczonych w albumie fotografii lekarz kardiolog Wojciech Kulak. Album zawiera też wybrane sentencje dr Biegańskiego i w zamyśle autorów ma zwrócić uwagę na ten szczególny testament Doktora, który, jak napisał prof. Zembala, „jest i pozostanie nieprzemijającym wzorcem właściwych postaw i zachowań etycznych wobec drugiego człowieka, jego cierpienia i walki z chorobą”.

Fot. Anna Wyszyńska

Wykład inaugurujący konferencję naukową pt. „Pierwiastki etyczne w przysiędze Hipokratesa” wygłosił prof. Jerzy Woy-Wojciechowski.

Wręczono również nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie ochrony zdrowia.

W drugim dniu konferencji odbyły się dwie sesje wykładowe. W pierwszej „Doktor Władysław Biegański. Biegański i jego epoka” wykłady wygłosili: prof. Ryszard Gryglewski, dr n. med. Monika Zamachowska, dr Janusz Sętowski, dr n. med. Michał Skoczylas, dr n. med. Bolesław Lichterman i dr hab. prof. AJD Urszula Cierniak, dr Andrzej Kuśnierczyk, Grzegorz Basiński, Wiesław Paszkowski i prof. Janusz Skalski. W sesji drugiej zatytułowanej „Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś” wykładowcami byli: prof. Krzysztof Składowski, ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. Jerzy Jurkiewicz, dr n. med. Jolanta Warzycha, Hanna Paszko, dr n. med. Wanda Terlecka, prof. Magdalena Durlik, dr hab. n. med. Andrzej Wojnar – prof. WSF oraz dr Kazimierz Szałata.

Moderatorami obu sesji byli: prof. Jerzy Jurkiewicz, prof. Andrzej Kierzek, prof. Grzegorz Opala i dr hab. n. med. Andrzej Wojnar.

Przed konferencją wręczono Honorowe Statuetki Biegańskiego, które są najwyższym odznaczeniem Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego.

– Postać Biegańskiego jest przede wszystkim wzorem postawy etycznej lekarza, ale nie tylko – również pracownika naukowego, filozofa, społecznika – powiedziała w rozmowie z „Niedzielą” prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego i koordynatorka obchodów dr Beata Zawadowicz. – Był jednym z wybitniejszych naukowców w swoich czasach. Po studiach w Warszawie, Berlinie i Pradze osiedlił się w 1883 r. w Częstochowie, obejmując kierownictwo Szpitala im. Najświętszej Maryi Panny oraz stanowiska lekarza miejskiego i lekarza Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Zastał miejscowy szpital w ruinie, szybko go zreformował i rozwinął do „małej kliniki”. Oprócz pracy zawodowej i naukowej Władysław Biegański był znanym społecznikiem. W 1901 r. założył Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie i został jego pierwszym, wieloletnim prezesem. Był twórcą i prezesem Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. Doktor Biegański wiele czasu poświęcał popularyzacji zasad higieny. Prowadził na szeroką skalę akcję oświaty sanitarnej, walki z chorobami zakaźnymi w tym z gruźlicą, tworzenia ambulatoriów fabrycznych, zwalczania alkoholizmu, był też krzewicielem kultury fizycznej. Był inicjatorem i pierwszym prezesem częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, jednym z twórców i założycieli częstochowskiego oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego W 1905 r. utworzył w Częstochowie Muzeum Higieniczne. Propagował tym samym higienę i profilaktykę, bo już wówczas dostrzegał znaczenie tego, co dziś nazywamy „zdrowym stylem życia”. Dzięki jego pracy prowincjonalna wówczas Częstochowa zaczęła się rozwijać. Proponowano mu objęcie stanowisk w wielkich ośrodkach naukowych, ale on pozostał wierny Częstochowie. Dlatego już w XXI wieku wybrany został przez mieszkańców swego miasta na Częstochowianina Stulecia. Dobrze się stało, że izby lekarskie z całego kraju zamówiły ponad 7 tys. egzemplarzy reprintu „Myśli i aforyzmów” dr. Biegańskiego, które mają trafić do młodych lekarzy. Myśli Biegańskiego są ponadczasowe. Czytając to dzieło ma się wrażenie, jakby zostało napisane wczoraj – podkreśliła dr Zawadowicz.

W uroczystych obchodach poświęcony dr Władysławowi Biegańskiemu w Częstochowie uczestniczyli profesorowie, naukowcy, lekarze, członkowie Towarzystw Lekarskich, Okręgowych Izb Lekarskich z całej Polski i Polonia medyczna z Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Niemiec i Austrii – w sumie ok. 800 osób.

