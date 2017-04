Zwycięzcy w szkole Mistrzyni

2017-04-10 09:42

Maria Fortuna- Sudor

- Poznaliśmy piękną młodzież, która w ramach przygotowań do konkursu zdobyła dużą wiedzę, ale wierzymy, i o to też się modliłyśmy, aby to doświadczenie obcowania z „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny przybliżało uczestników konkursu do Boga. To piękna przygoda, która, ufam, będzie procentować w życiu młodych – mówiła s. Petra Kowalczyk - Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (ZMBM) podczas uroczystego podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o św. Siostrze Faustynie.

Fot. Maria Fortuna-Sudor

Laureatka Maria Pankowska i jej opiekun, ks. Piotr Marzec

W piątek 7 kwietnia br. 103 uczniów (gimnazjalistów i licealistów) przyjechało do krakowskich Łagiewnik, gdzie odbył się finał pisemny i ustny konkursu, w ramach którego zaproponowano młodzieży poznanie Apostołki Miłosierdzia. S. Elżbieta Siepak, rzecznik prasowy ZMBM, wyjaśnia, że inicjatywa jest owocem Roku Miłosierdzia – jesienią 2016 r. siostry ze ZMBM zaproponowały taką formę zdobywania wiedzy o św. Faustynie. Okazało się, że to świetny pomysł - do konkursowych zmagań przystąpili uczniowie z ponad 230 szkół, z 36 diecezji!

Fot. Maria Fortuna-Sudor

Indeksy

– Zainteresowanie młodzieży osobą św. Siostry Faustyny przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – mówiła s. Maria Faustyna ZMBM, dokonując na scenie (w auli Jana Pawła II) podsumowań konkursu. Podkreśliła świetną współpracę m.in. z katolickimi uczelniami, które wsparły ideę konkursu, przekazując szczególnie cenne nagrody - indeksy na wyższe uczelnie. Dzięki temu laureaci, ale też zdobywcy największej ilości punktów w finale w kategorii ponadgimnazjalnej mają już w kieszeni indeksy następujących uczelni: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (3),Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (10), Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (1) i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (4). Nadto wszyscy finaliści szkół ponadgimnazjalnych mają do dyspozycji dodatkowe punkty przy rekrutacji na UKSW.

Zanim jednak rozdysponowano indeksy, zanim wręczono nagrody (laureaci obu kategorii pojadą na trzydniową wycieczkę śladami św. Faustyny po Polsce) i podziękowania, uczestnicy zmierzyli się z trudnymi zadaniami. W komisji konkursowej byli: matka generalna s. Petra Kowalczyk, ks. dr. hab. Marek Tatar z UKSW (przewodniczący, równocześnie odpowiedzialny za ocenę merytoryczną zadań do wszystkich etapów konkursu) i s. Elżbieta Siepak, która przyznaje, że pytania wymagały nie tylko znajomości życia św. Faustyny oraz jej „Dzienniczka”, ale też pewnej wiedzy teologicznej, dotyczącej kultu Miłosierdzia Bożego.

Laureatka

Zdobywczyni I miejsca, ucz. kl. II Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki w Sikorzu – Maria Pankowska z Płocka również przyznaje, że to był trudny konkurs. Stwierdza: - Pytania sprawdzały z jednej strony wiedzę, a z drugiej umiejętność myślenia, wnioskowania, teologicznych uzasadnień. Laureatka mówi, że w ramach przygotowań do konkursu po raz pierwszy przeczytała „Dzienniczek” w całości. Zauważa: - Myślę, że jest to lektura na dzisiejsze i na każde czasy. I przyznaje, że nie chodziło jej o wygranie konkursu. Raczej postrzega to jako rodzaj zobowiązania - No bo w moim mieście się Pan Jezus objawił takiej prostej zakonnicy, która podobno też miała piegi i też była ruda jak ja… – mówi, uśmiechając się radośnie.

Ale jej opiekun, ks. Piotr Marzec (wicedyrektor i nauczyciel matematyki Katolickiego LO im. Stanisława Kostki w Sikorzu) nie kryje satysfakcji: - Co do Marysi, to nie miałem żadnych wątpliwości, że dojdzie do finału. Bo Marysia jest duchowo wyżej niż wszyscy inni. I często mnie inspiruje do pewnych działań, które podejmujemy w szkole. Gdy zobaczyłem, że jest na piątym miejscu, to sobie pomyślałem, że to może będzie taki nasz sikorski Stoch, który z piątego miejsca wskoczył w drugiej turze na pierwsze (śmiech). I tak się stało, z czego bardzo się cieszymy.

Opiekun laureatki przyznaje, że jest częstym gościem w kaplicy sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, gdzie Chrystus objawiał się św. Faustynie. Gdy dopytuję, jak odbiera fakt, że to właśnie płocczanka zdobyła w konkursie I miejsce, wyznaje:- Zastanawiam się, co Pan Jezus chciał nam powiedzieć. Będziemy o tym myśleć i modlić się o poznanie odpowiedzi.

Fot. Maria Fortuna-Sudor

Laureaci gimnazjaliści

Sukces

Podsumowując konkursowe zmagania, s. Elżbieta Siepak zauważa: - Myślę, że przez ostatnie miesiące uczestnicy konkursu byli w szkole najwspanialszej mistrzyni - św. Siostry Faustyny. Dlatego bez względu na to, jakie kto zajął miejsce, jest zwycięzcą, bo w tym czasie naprawdę zdobył wielki skarb!

Ks. Piotr Marzec, podobnie jak wiele innych osób, wyraża nadzieję, że będą kolejne edycje. Zauważa, że dla uczestników udział w konkursie to dobrze wykorzystany czas. I podkreśla: - Okazuje się że dla tej młodzieży jest ważne, co mówiła św. Faustyna, co przez nią przekazał nam Pan Jezus. A s. Elżbieta Siepak stawia retoryczne pytanie: - Jeżeli młodzież jest zainteresowana konkursem, jeżeli mówi, że to dla niej wielka przygoda, to dlaczego jej nie kontynuować?

Zwracając się do laureatów i finalistów, s. Maria Faustyna stwierdziła: - Nie byłoby tego konkursu bez was, bez waszej współpracy z Bożą łaską, która podnosi intelekt, bazując jednak na naturze. Jak mówił Jan Paweł II w „Fides et ratio”, wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji Prawdy. I powiem krótko, tak trzymać!

A ks. prof. Marek Tatar, dziękując za współpracę i organizatorom, i uczestnikom zauważał: - To jest wielkie wydarzenie! Pierwsza edycja, zapewne trudna, ale jednocześnie zakończona ogromnym sukcesem. I dodawał:- Gratuluję wam serdecznie i życzę, aby wasze życie rozwijało się pięknie, aby niosło w sobie wiele sensu, odwagi, abyście we właściwy sposób przeżywali waszą młodość! Aby poświęcony czas i włożony trud przyniosły błogosławione owoce!

Laureaci w grupie gimnazjalnej:



1 miejsce - Zofia Margraf; 2- Wiktor Kostecki; 3- Weronika Kowalik ; 4- Julia Sus, a 5- Karolina Kozłowska.



Laureaci szkół ponadgimnazjalnych:



1 miejsce - Maria Pankowska; 2 – Katarzyna Blicharz, 3 – Bartosz Borkowski; 4- Natalia Cywińska, a 5 - Sandra Wiesiak.

