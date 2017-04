Śpiewane rekolekcje w Koziegłówkach

2017-04-10 07:35

Wojciech Mścichowski

„Zmartwychwstał już Chrystus… Tak, On idzie z nami, towarzyszy nam na wszystkich drogach naszego życia. Potrzeba tylko jednego: uwierzyć i otworzyć serce, aby Go dostrzec. Bo tylko wiarą i sercem można rozpoznać Pana i ukazać Go innym”. Te słowa świętego Jana Pawła II przyświecają zapewne kolejnym edycjom Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej, powstałego z inicjatywy organisty Mariusza Torbusa i nauczycielki Anety Machura, jaki od kilkunastu lat odbywa się w kościele św. Antoniego w Koziegłówkach.

Fot. Wojciech Mścichowski

Tegoroczny XIII Przegląd zorganizowany przy współpracy z miejscową Szkołą Podstawową, pozostając pod honorowym patronatem metropolity częstochowskiego, abp. Wacława Depo oraz europosła, Jadwigi Wiśniewskiej stał się okazją do odkrywania na nowo istoty naszej wiary, rodzajem ewangelizacji poprzez śpiew. Jak mówi, towarzyszący tym muzycznym spotkaniom od początku, proboszcz parafii, ks. kan. Kazimierz Świerdza, corocznie przed świętami Wielkiej Nocy, do Sanktuarium w Koziegłówkach przybywają niemal z całego Śląska miłośnicy „śpiewanej modlitwy”, aby spojrzeć na Chrystusowy Krzyż, poprzez modlitwę i pieśni dać świadectwo, że Krzyż postawiony w ich sercu nie jest tylko symbolem, ale przede wszystkim stylem życia. Tegoroczne spotkanie rozpoczęto Mszą św. , której w imieniu Arcybiskupa Wacława Depo przewodniczył ks. prał. Stanisław Gębka.

Podczas Galowego Koncertu, jaki odbył się 9 kwietnia, śpiewano o wielkiej Miłości Boga do człowieka, wielbiono Krzyż, który jest drogowskazem do nieba, dziękowano za wszystkie dzieła Stwórcy, radowano się ze Zmartwychwstania Pana. Wraz z uczestnikami, te swoiste śpiewane rekolekcje przeżywali także goście Galowego Koncertu, europoseł Jadwiga Wiśniewska, w-ce wojewoda śląski, Mariusz Trepka, władze samorządowe miasta i gminy Koziegłowy, z burmistrzem Jackiem Ślęczką na czele, kapłani, przedstawiciele władz oświatowych, dyrektorzy okolicznych szkół i liczni parafianie. Chociaż zwycięzcami tegorocznych zmagań byli wszyscy, którzy podążając za Chrystusowym Krzyżem doszli do radości Zmartwychwstania, szczególną uwagę jurorzy zwrócili na: Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach – Grand Prix Przeglądu, a ponadto w poszczególnych kategoriach: Aleksandra Płóciennik z Zawiercia, Natalia Warzyńska z Nagłowic, Natalia Szczepańczyk z Żarek, duet Dawid Kolasa i Olga Wyszyńska z Siewierza, , Chór „Fresco” z Tarnowskich Gór, chór Koziegłówki, zespół Ad Fortem, zespół wokalny z Sulmierzyc.

Zwracając się do uczestników europoseł Jadwiga Wiśniewska, fundatorka nagrody Grand Prix – dzisiejsza duchowa uczta, to niezwykłe duchowe rekolekcje. Wysoki poziom wykonywanych utworów,repertuar i duchowe zaangażowanie wykonawców mogą zadziwiać i dać nadzieję całej współczesnej Europie, przypominając o korzeniach naszej wiary.

Kolejny raz u schyłku Wielkiego Postu, ze świątyni w Koziegłówkach popłynęły dźwięczne głosy przypominające o wielkiej mocy Krzyża, radości ze Zmartwychwstania Pana, zapewniające, że dla wszystkich ludzi jest miejsce w historii zbawienia.

